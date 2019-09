En directo: La rueda de prensa de Caminero y Joaquín Jofre

José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre comparecen este mediodía en la sala de prensa de La Rosaleda. El director deportivo y el responsable de servicios juridicos del Málaga CF aparecen tres semanas después del cierre del mercado para dar las esperadas explicaciones sobre lo sucedido este verano y analizar el futuro del club, que pasa por una reestructuración necesaria.

Caminero

"El club ha tomado medidas desde que empezó la temporada. Hemos intentado reducir las fichas de muchos jugadores. Ellos por sentimiento hacia el Málaga han reducido sus contratos. Cuando haya mercado en enero, si tenemos posibilidad de que algún jugador pueda salir, se valorará. Lo peor deportivamente es que hemos tenido que vender nuestros mejores jugadores"

Jofre

"Han salido muchas cifras en medios, pero no es oportuno decir nada porque la cifra puede cambiar según los pagos que vayamos a afrontar. No es oportuno dar una cifra exacta. En cuanto a las medidas no hay que entrar en detalles. Los ingresos que podemos aumentar en el club todos los sabemos, cualquiera es consciente de eso"

"Cualquier serie de medidas que reduzca costes va a ayudar. Igual que aumentar ingresos en cualquiera de las áreas. No creo que yo sea la persona que tenga que decir esas medidas. Hay muchas soluciones"

Caminero

"Víctor es libre de expresar lo que siente. Me he reunido con él casi todos los días. Del tema financiero no le puedo decir más. Del tema deportivo no se puede sentir engañado, hablo con él todos los días"

Jofre

"Si no se toma ninguna medida para solucionar el déficit... Trabajamos para solucionarlo. Hay peligro de descenso como en cualquier empresa. Hay que aumentar ingresos y reducir gastos. Si no hacemos nada claro que hay peligro, pero estamos trabajando"

Jofre

"El propietario tiene muchas opciones encima de la mesa y él es el que decide. Si decide invertir, bienvenido sea. No dependemos únicamente de esto, hay otras medidas que se pueden llevar a cabo"

Jofre

"Las medidas se pueden llevar a cabo para solucionar la situación del club, no debemos entrar en detalles. Estoy esperanzado en solucionar el problema, igual que lo estaba el 1 de julio"

Jofre

"Nosotros venimos aquí todos los días porque creemos que se puede solucionar la situación, sino no lo haríamos. Trabajamos para conseguir los objetivos deportivos y solucionar la situación económica"

Caminero

"El objetivo del club es competir, como el año pasado. La liga es muy dura y los detalles te pueden condenar, como nos está pasando. Lo que tengo claro es que todos tenemos que remar en la misma dirección. Si no lo hacemos, la categoría es mucho más difícil"

Caminero

"Más allá de nuestro trabajo no podemos decidir. Cuando no se llevan a cabo tenemos que plantear otras opciones"

Jofre

"Nunca hemos tomad decisiones, siempre ha habido un consejo de administración, que puede hacer caso o no a lo que plantea José Luis. Nosotros trabajamos para buscar opciones y ellos hacen lo que estiman oportuno"

Jofre

"Se estaba esperando a tener una reunión con LaLiga. Yo soy malagueño, trabajador del club y estoy para hacer lo que el club estime oportuno"

Caminero

"No estamos obligados a hablar, es algo que debíamos hacer porque no hay sido un cierre de mercado normal. Por respeto a la afición y a los jugadores teníamos que decir lo que hemos vivido estos tres meses"

Jofre

"Desconozco lo que opina la propiedad, aunque no será una situación cómoda. Estamos trabajando y él tiene la información"

Caminero

"Es difícil entrenar con jugadores que no sabes si vas a contar con ellos. Hay que valorar el trabajo que desarrolla Víctor. Nosotros 48 horas después del final de la temporada pasada planteamos cuál iba a ser nuestro proyecto. El mercado, sobre todo para la salida de jugadores, no se ha dado como esperábamos"

Caminero

"Planteamos fórmulas para aligerar el peso del equipo en el tema económico. El año pasado sacamos jugadores que tenían sueldos altos y este año hemos empezado con esa premisa para poder firmar. Se han hecho operaciones que no se cerraron hasta el último día porque venían mal al club desde el punto de vista financiero"

Jofre

"Trabajamos para solucionar la situación financiera. No tomamos decisiones, planteamos soluciones"

Jofre

"Llevamos tiempo trabajando en el supuesto de que el club no ascendiera a Primera y sin dar datos hay que minimizar gastos y aumentar ingresos, como cualquier empresa"

Caminero

"Mi trabajo es intentar confeccionar una plantilla. Lo que hago a diario es comunicar la situación de los jugadores y el club decide si son buenos o malos para venir al Málaga. Es como en todos los trabajos. Mi trabajo es traer jugadores al Málaga, paso un informe con lo que pienso de ellos y hay gente que tiene potestad para decir si o no. Benkhemassa es un jugador del club que nos va a ayudar en esta temporada"

Caminero

"Planificamos un proyecto para Segunda, con algunos jugadores. Les quiero agradecer que esperaran hasta dos días antes del final del mercado. Estoy en constante contacto con Joaquín y cuando se pasa un proyecto con Okazaki se firma. Era un fichaje bueno para nosotros, que nos iba a reforzar, pero que no se ha podido cerrar"

Jofre

"Tenemos comunicación directa con la propiedad del club ellos saben cual es el sentir de los aficionados. Están trabajando con asesores para solucionar"

Caimero

"No ha habido ridículo. Trabajamos siempre para mejorar el Málaga. La situación no fue la más idónea. Ya lo vimos el año anterior cuando tuvimos que vender un jugador. Lo que a mi más me preocupa es que hemos dejado a tres jugadores sin poder jugar. Estamos trabajando para que puedan hacerlo aquí o en cualquier otro mercado. La planificación se ha hecho para subir y mantenernos en Segunda División. Hemos estado trabajando muchas personas para intentar tener el mejor equipo al final del mercado".

12:10

Jofre: "Queríamos pedir disculpas por el retraso de esta rueda de prensa. Todos los aficionados tenían el derecho de tener una explicación de qué ha ocurrido en los últimos meses"

12:00

Comienza la comparecencia.

11:50

Buenos días. Estamos ya en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para contaros todo lo que sucede en la rueda de prensa de Caminero y Jofre, prevista para nunca antes de las 12:00, en directo.