“El responsable del Departamento Jurídico y Recursos Humanos del Club, Joaquín Jofre, y el Director Deportivo del Málaga CF, José Luis Pérez Caminero, comparecerán ante los medios de comunicación”. Llega el día. A partir de las 12:00 horas de este lunes 23 de septiembre, en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda, al fin se podrán escuchar las explicaciones que se llevan tiempo reclamando desde sectores internos y externos de la entidad.

Caminero, salvo alguna presentación, no concede atenciones a los medios ni ha ofrecido nunca una rueda de prensa para hacer balance de mercado (praxis habitual en casi todos los clubes profesionales). Tampoco Jofre, siempre en segundo plano aunque a nivel de acción ha ejercido en los últimos tiempos de director general, ha subido al púlpito de La Rosaleda. Ambos han sido protagonistas principales en este verano tan complicado, que acabó con decisiones unilaterales del presidente Al-Thani, llenando de contradicciones la planificación y conduciendo entre todos a la entidad a una situación límite.

Se llevaba esperando tiempo esta comparecencia, que el club tuvo que mover varias veces de fecha. La semana después de las duras declaraciones de Víctor Sánchez del Amo, que estalló pasado el plazo del mercado de fichajes tras no ser informado de los problemas con los tránsfers de Benkhemassa y Lorenzo. Caminero amagó con ello, pero el club puso la tirita antes que llegara la herida con este pequeño avance de lo que estaba por venir.

“La rueda de prensa prevista para mañana martes, 10 de septiembre, no ha sido cancelada sino retrasada. Los detalles sobre la nueva convocatoria serán comunicados próximamente. En la misma se aclararán todos los hechos de la pasada semana y, además, se explicarán las medidas que van a ser adoptadas de inmediato”, explicó el Málaga. Esa rueda de prensa ni siquiera había sido convocada.

Estuvo a punto de ser el pasado jueves, pero coincidió con la reunión que el club mantuvo en LaLiga con Javier Tebas para explicarle el plan de viabilidad del club de aquí a finales de año. En la misma estuvo Nasser Al-Thani, que llegó acompañado de Joaquín Jofre a Madrid. Allí coincidieron con parte de los asesores del jeque Al-Thani.

El propio entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, lleva tiempo reclamando que alguien más dé la cara ante los medios y hagan llegar a los aficionados la información oportuna. “Es necesario, que todo el mundo tenga clara la realidad del club, que no nos enteremos por los medios de comunicación. No me han hablado de riesgo de descenso administrativo en ningún momento, pero esas cuestiones las deben explicar las personas que se dedican a la gestión. Hay que aceptar una realidad de complejidad que no es la que se nos comunicó cuando nos reunimos”, dijo hace unos días.

Mientras tanto, las instituciones también andan atentas a los movimientos del Málaga. Las tres administraciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía) se reunieron el sábado pasado para tratar la situación del club, contando además con una representación de los accionistas minoritarios. En la misma participó el propio Javier Tebas vía telefónica. Se invitó a Al-Thani, pero rechazó la opción.