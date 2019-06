Se va Munir, que tiene que incorporarse a la concentración de Marruecos para la disputa de la Copa de África. Después de haber forzado para jugar el play off con el Málaga, viviendo uno de los peores episodios de su carrera pero a su vez siendo recompensado con el cariño infinito mostrado por la afición cuando el marroquí se derrumbaba a golpe de lágrimas. Ahora se desnuda públicamente en sus redes sociales para compartir una larga lista de agradecimientos sinceros.

“Decidí luchar por quedarme porque me comprometí con este club a luchar por ponerlo donde se merece. Por desgracia no ha podido ser, pero lo volvería a hacer 1 y 1.000 veces porque quería estar junto a mis compañeros en este momento tan importante por el cual habíamos luchado durante todo el año juntos. Un final cruel e injusto, que no nos lo merecíamos, pero así es el fútbol y la vida, lo que no te mata te hace más fuerte y vamos a luchar por devolver a este club donde se merece”, comenzó.

“Compañeros: Profesionalidad, humildad, compromiso, compañerismo, etcétera. Gracias por enseñarme tanto en este año, sólo nosotros sabemos todas las emociones que hemos vivido la última semana, eso nunca lo olvidaré, gracias familia, ¡os quiero!”, siguió empezando a personalizar el agradecimiento.

“Málaga CF: Gracias a todos los que trabajan en el club, a los que habéis hecho posible que forme parte de este club, y a todos los trabajadores por transmitirnos qué es ser malaguista, hacéis que sea un placer ir a trabajar”, siguió.

“Afición: Estaré en deuda siempre con vosotros. Gracias por tanto cariño, todo lo que diga me voy a quedar corto, por eso lo demostraré en el campo, dejaré el alma para haceros felices, gracias de corazón por vuestro apoyo”, se sinceró antes de finalizar: “Familia y amigos: Gracias por estar siempre ahí, sobre todo los mensajes, esto me da mucha más fuerza”. Y un “Málaga, te quiero” como remate y promesa.