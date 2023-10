El emotivo beso de Roberto a Loren por su titularidad

El Málaga CF está en un momento muy bueno y eso es avalado por los resultados deportivos, pero no todos sus jugadores están atravesando un gran momento de forma y popularidad. Sergio Pellicer conoce la importancia de tener a todos enchufados para poder pelear seriamente por el ascenso desde Primera Federación a Segunda División.

Algo muy importante para lograrlo es también la unión del grupo a pesar de esta situación. Y esto lo ha conseguido a la perfección, dado que el técnico ha logrado que titulares y suplentes sean uno y buena prueba de ello fue el bonito gesto de Roberto Fernández con Loren Zúñiga al conocer la titularidad de este segundo.

El atacante de moda y el hijo de su homónimo y leyenda de la entidad de Martiricos están unidos por un gran lazo de amistad desde hace bastantes años y fueron la delantera de moda en el juvenil, que llegó a la Final Four, y, según comentó Sergio Pellicer, el primero se acercó para darle un beso al segundo por su titularidad en el partido contra la UD Melilla.

Estas fueron las palabras del entrenador del conjunto de la Costa del Sol: "Me quedo con Roberto dando un beso a Loren cuando han visto el once inicial". Esta prueba de unión es algo de suma importancia, puesto que, tal y como ha sido comentado con anterioridad, es muy importante esta característica del grupo y que no haya divisiones entre los jugadores titulares y los suplentes.

Esto supone mucho en un momento muy delicado de la carrera de Loren Zúñiga, donde su rendimiento no está siendo el óptimo ni el esperado por el jugador, que hace años ilusionaba a todo el malaguismo por su capacidad goleadora en las categorías inferiores. Pese a esto, el duelo contra la UD Melilla ya ha sido una muestra clara de su mejoría y se le ha apreciado más motivado e intenso que en otros encuentros.