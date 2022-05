No hay entradas para el España-República Checa de Málaga; La Rosaleda vivirá un ambientazo

Han sido menos de 24 horas lo que han estado a la venta las localidades del España-República Checa del próximo 12 de junio en La Rosaleda (20:45 horas), correspondiente a la Nations League. Lleno total, no hay ya entradas disponibles a 15 días del partido. A última hora del miércoles, primer día de venta, se habían vendido casi 24.000 localidades. Este jueves por la mañana se agotaron las últimas, hasta completar las 30.000 de aforo que tiene el coliseo de Martiricos. Algo poco frecuente pese a que en las últimas citas de la selección ha habido grandes entradas.

El hecho de que no haya habido un partido oficial de España en Málaga desde 1982 (sí hubo cinco amistosos desde entonces), la cercanía del Mundial, el ilusionante pujante equipo de Luis Enrique y el hecho de que, por desgracia, en la provincia no se disfrute del fútbol del más alto nivel tras haber completado el Málaga su cuarta temporada en LaLiga SmartBank propician que haya habido una verdadera fiebre por hacerse con entradas para el encuentro que será el fin de la temporada oficial a expensas del duelo definitivo por el ascenso a Primera, que será el 19 de junio.

En Málaga se podrá ver a dos ex jugadores malaguistas, los centrales Pau Torres y Diego Llorente. El primero vivió en La Rosaleda una gran experiencia que le permitió saltar al primer equipo del Villarreal y, al poco, debutar ya con la selección española absoluta. El Málaga puede verse beneficiado con un hipotético traspaso al haber jugado como sub 23 en el proceso de formación. Está consolidado en el bloque. El segundo estuvo una temporada cedido también en Martiricos, en su caso con menos protagonismo. Ahora está en el Leeds United, con el que consiguió salvarse del descenso en la Premier la semana pasada. Entró en el lugar del lesionado Laporte. El último malagueño convocado por Luis Enrique ha sido Brahim Díaz en noviembre pasado. Su segunda vuelta no ha estado al excelso nivel de su arranque de competición, aunque ha conseguido el título de Liga con el Milan junto a Samu Castillejo.

España llegará a Málaga procedente desde Suiza, donde juega el jueves 9 de junio el partido previo. Falta por determinar el programa de trabajo, pero el grupo estará al menos un par de noches en la Costa del Sol preparando el encuentro que será el final de fiesta de la temporada.

Habrá, no obstante, jugadores de gran nivel. Comoquiera que es una selección bastante joven hay bastantes jugadores que no han pisado La Rosaleda en partido oficial, como Ansu Fati, Ferran Torres, Gavi... Otros sí la han pisado con más frecuencia, como Sergio Busquets, Koke o Jordi Alba. Lo que sí es seguro es que habrá un ambientazo en el coliseo de Martiricos. Ya Julen Lopetegui, último seleccionador que dirigió un partido de España, destacó el apoyo aquel día de 2017. "Hemos intentando devolver a Málaga el gran cariño que nos ha dado", dijo tras el 5-0 a Costa Rica.