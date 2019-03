Adrián: "Ojalá pueda repetir la historia de Antonio Hidalgo"

Adrián González (1988) hace tiempo que dejó de ser el hijo de Míchel. A pesar de coincidir con él hace relativamente poco tiempo, el centrocampista madrileño lleva años construyendo una carrera propia y sólida. Primera o Segunda, pero casi siempre en el campo. Y con entrenadores de distintos estilos. Recién ampliado su contrato con el Málaga, su charla es calmada pero no se esconde. Hay madurez. La treintena obliga.

–¿Va a meter el gol del ascenso?

–Ojalá, pero para eso todavía queda muchísimo. La verdad es que sería un sueño, pero bueno, en verdad me daría igual quién lo metiera con tal de conseguirlo.

–¿Adrián es más Adrián cuando está cerca del área?

–Yo sí que noto que hay cierto debate con el tema de mi posicionamiento dentro del campo. Pero bueno, es una cosa que tampoco me preocupa, creo que el equipo también ha conseguido resultados cuando he jugado más de mediocentro puro, y el equipo ha estado arriba. Entonces bueno, yo siempre lo digo, para mí lo más importante es poder ayudar de forma activa al equipo en el once. Eso es lo que más me gusta hacer, obviamente, como a cualquiera.

–El gol es una cualidad innata.

–Es una cualidad que siempre he tenido. Es verdad que se vio mucho más potenciada cuando estaba en juveniles, que tuve un entrenador que creía que podía tener esa habilidad para el gol, y muchas veces me ponía a jugar de delantero centro.

–¿Se ve de nuevo de delantero centro?

–Esa es una cuestión que le corresponde al entrenador. Yo voy a jugar siempre donde me pida y estoy encantado. En el Éibar ya lo hice pero bueno, yo creo que ya tenemos muy buenos delanteros.

–¿Y qué les pasa?

–Bueno, son momentos. Yo creo que tampoco se tienen que comer mucho la cabeza, porque si nos ponemos a hablar un poco más de Gustavo, que parece que es del que más se habla ahora por el tema de ese tiempo sin marcar gol. Creo que él hace otro tipo de trabajo buenísimo para el equipo, y sería muy injusto no valorárselo. Es verdad que muchas veces parece que el rendimiento también lo marcan los goles, pero nosotros tenemos que decir que para nosotros Gustavo es un jugador muy importante.

"Estamos viviendo una temporada con tanta tensión y emoción que celebro los goles con rabia"

–La sensación es que sin Blanco en el campo son peor equipo.

–Ya le digo que es un jugador muy importante para nosotros, porque nos hace ser más largos, nos ayuda a estirarnos porque es capaz de aguantar el balón de espaldas; cuando tenemos que jugar directo, él siempre está ahí y nos da una solución para jugar de cara y dejar el balón a los centrocampistas cuando queremos romper líneas. Es un jugador que también ayuda en la presión del equipo y la entiende bien. Yo creo que está muy habituado a nuestra forma de juego y nos da muchas otras cosas que no sea el gol. Y de verdad deseo que cuanto antes pueda marcar gol porque yo creo que eso también le va a ayudar a él; aunque tampoco le noto que esté mal o preocupado. Lo noto más bien enfocado en su trabajo.

–No hay angustia, ¿no?

–No, porque yo creo que él también sabe que si antes ha estado a un buen nivel goleador, tarde o temprano, eso va a volver porque, cuando un jugador llega a un nivel, se sabe que puede alcanzarlo y que puede estar a ese nivel, entonces yo creo que no está preocupado, ni tiene que estarlo. Tiene que seguir trabajando como lo hace. El trabajo que hace para el equipo que, para mí, es muy bueno, y tarde o temprano va a volver a llegar. Y si no llega el gol, y el rendimiento del equipo sigue siendo bueno y sigue cuesta arriba, yo creo que también es gracias a él.

–28 goles, el equipo menos goleador de la parte alta. Sin embargo, por nombres, no da sensación de poca pegada.

–Bueno, pero yo creo que son las circunstancias también de cómo hemos estado jugando, cómo entendemos que tiene que ser nuestro juego, y muchas veces hemos sabido rentabilizar los pocos goles que hemos marcado. Es así, así lo dicen los números y la tabla.

–¿Cree que están en el camino correcto?

–Sí porque no hemos bajado, creo, del cuarto puesto en ningún momento de la temporada. Yo creo que la gente también se pensaba que esto iba a ser algo más fácil. Pero es una categoría muy complicada y muy larga donde todos los equipos que hemos estado ahí arriba y, creo que somos los únicos que podemos decir que no hemos bajado de ese cuarto puesto. Y cuando hemos bajado a ese cuarto puesto, hemos estado a un punto o a dos, o incluso empate, de poder volver a optar al ascenso directo. Hay momentos de la temporada y hay rachas, y todos hemos pasado por ahí, y vamos a seguir pasando porque quedan quince partidos.

–A veces es mejor ser perseguidor que perseguido.

–En los últimos tiempos en la categoría, sí. Parece que el último que ha entrado en el play off al final ha conseguido ascender, los últimos que han entrado en ascenso directo han conseguido también ascender. Bueno, es una tendencia que, a lo mejor se ha dado en estos últimos años, pero, lo que dice siempre el míster, lo importante es estar ahí en la pomada hasta el final.

–La Segunda que dejó y la que se encontró ahora.

–Mentiría si te dijera que sí había notado algún cambio porque al final han pasado diez años, y en diez años es complicado poder tener un recuerdo de lo que era entonces aquella Segunda División. Para mí ha supuesto un cambio, obviamente; venía de jugar diez años en una categoría, y empezar a jugar en otra… Hay cambios, y uno tiene que habituarse a esos cambios. Puedes pensar que, por haber jugado tanto tiempo en Primera División, cuando bajas a una categoría, entre comillas, menor, te va a resultar más sencillo, pero para nada.

–Que el sexto pueda pelear por ascender lo cambió todo.

–Sí, el play off creo que es una cosa muy positiva para la categoría. Antes, llegaba la jornada 30 ó 32, siempre había equipos ahí que ya no se jugaban nada y la competición empezaba a desvaría.

–Pero es muy larga...

–Sí, ya lo he dicho muchas veces. Muy larga, no hay parón de selecciones, y yo creo que eso también hace que los equipos quieran invertir menos en jugadores extranjeros y del nivel que podrían venir a la liga, por que al final perderlos durante cinco o seis jornadas del campeonato o incluso un play off porque tienen una competición internacional hacen que los equipos no quieran invertir en esos jugadores porque al final les pagas y no los puedes usar en momentos importantes de la temporada, y creo que perdemos caché así. Es algo que no debería ocurrir en una liga que, por nivel, seguramente esté entre las cinco o seis mejores del mundo.

"Segunda División posiblemente esté entre las cinco o seis mejores ligas del mundo"

–¿Por qué siempre hay debate con el estilo del Málaga?

–Parece, pero nos equivocaríamos si pensáramos que, a lo mejor, con otro estilo nos iría bien, porque ni siquiera lo hemos tenido, o hemos tenido otro tipo de entrenador durante la temporada. Estamos jugando a lo que el entrenador ve que nos puede funcionar. Yo ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, que para jugadores inexpertos en Segunda como yo, el tener un entrenador con tanta experiencia en la categoría yo creo que es un plus, y cuando él te dice algo sobre la categoría y te expone sus ideas, hay que escucharle.

–Falta comunión total entre Muñiz y la gente.

–No sé, porque yo no sé qué es lo que le gusta al publico. No sé si el público preferiría que el equipo estuviese un poco más abajo y que, a lo mejor, jugasen al fútbol que ellos quieren; o prefieren que el equipo consiga un objetivo bonito a final de temporada. Es complicado, pero no sólo en eso, sino en un montón de cuestiones de la vida, es imposible gustar a todo el mundo, y eso hay que tenerlo claro.

–Adrián habla por experiencia.

–Sí. Bueno, yo creo que todos tenemos experiencia en eso, es imposible caerle bien a todo el mundo.

–Con usted no hay grises.

–No lo sé, tampoco me preocupa mucho. Lo que sí me fijo es lo que me suma. Y lo que me suma es el que quiere estar conmigo y quiere apoyarme. No hay ningún jugador que eso no le guste y que no se sienta arropado por su gente. Mentiría si dijese lo contrario. Lo otro no me resta. Eso ya se lo puedo decir, que seguro que no. Pero que la gente de tu club y tu afición te apoye o te quiera, eso siempre le va a dar más a un jugador. Seguro.

–¿Habla la madurez?

–Lo he tenido siempre claro. Yo creo que también viene un poco por mi educación en casa. También es verdad que siempre me he rodeado de gente mucho más mayor que yo y que eso siempre me ha ayudado a madurar antes. Mi mujer hay muchas veces que me lo echa un poco en cara, dice que cree que he madurado demasiado pronto.

–Explíquese.

–Pues que, posiblemente, cuando teníamos 22 ó 23 años, igual mi comportamiento o mi forma de ser era mucho más cercano a lo que soy ahora que a lo que se supone que tiene que ser un chaval de esa edad. Pero según en la forma que tengas de verlo. Mi mujer no quiere decir que saliéramos de fiesta ni nada de eso, pero ella siempre ha pensado que igual en momentos de la vida que tendríamos que haberlos aprovechado de otra forma, pues yo pensase que tenía que ser de una forma distinta. Hemos estado juntos desde que teníamos 16-17 años. Entonces, lo que yo he podido conseguir en mi carrera deportiva, ella ha sido fundamental, y ella lo ha podido vivir conmigo, entonces sabe perfectamente cómo es la profesión. Y yo creo que ella por el camino también ha aprendido mucho de cómo es la profesión, porque cuando empezamos a salir juntos a ella no le gustaba el fútbol. No sabía nada de fútbol.

–La procesión se lleva por dentro.

–Sí, yo también lo he vivido desde muy pequeño. Yo creo que también eso, situaciones que te van apareciendo, puedas resolverlas mejor o antes.

–¿Cuánta culpa tiene su mujer en la renovación?

–Mucha. Ella, mis hijos también, que están encantados aquí. Luego hay una parte muy importante, que es el club y su gente. Mis compañeros, el día a día. Desde el primer día que puse los pies aquí, el cariño que me han mostrado siempre ha sido excepcional, y yo creo que eso también muy de valorar. Tengo 30 años y tengo que empezar a darle valor también a otra muchas cosas dentro del fútbol.

–¿Se vio fuera en verano?

–No. Además, me fastidiaba ver que había alguien que decía que yo le había expuesto al club que yo me quería marchar, o que yo había dicho que me quería marchar. Pero eso es mentira, eso no es así. Hablo de mucha gente que dijo que yo me había dirigido al club a decir que yo me quería marchar. Además, ¿sabe lo peor de todo? Yo fui muy claro una vez cuando salí a zona mixta. Me preguntaron y yo dije “mira, aquí, por mucho que uno quiera irse o no quiera irse, aquí tiene que venir gente nueva que va a mandar, y esa gente nueva decidirá si hay jugadores que le gustan o no le gustan. Y, a partir de ahí, veremos qué es lo que pasa. Por mucho que Pepito o Menganito diga yo me quiero marchar, si aquí viene un entrenador o un director deportivo que dice que te tienes que quedar a jugar, te tienes que quedar”. El míster también lo ha dicho. Y yo también lo he dicho. El primer día de entrenamiento que nos presentamos aquí para la pretemporada, él y yo hablamos, y él ha dicho lo mismo que dije yo hace tiempo atrás, que yo no ponía ningún impedimento a quedarme. Y ya lo había dicho más veces, pero bueno, había gente que seguía insistiendo en que yo me quería marchar. Bueno, ya está. Aquí estoy, ya he renovado, y lo he hecho con diez meses de antelación sin saber en qué categoría vamos a jugar el año que viene.

"El trabajo en la sombra de mi madre ha sido fundamental en mi carrera y en la de mi madre"

–Hablaba antes de la educación en casa y eso siempre lleva a pensar en Míchel, pero ¿y su madre?

–Mi madre es muy importante. Pero no solo es muy importante en mi educación, también fue muy importante en la carrera de mi padre. Se parece un poco a la situación que yo tengo con mi mujer. Ellos se conocieron también a una edad muy temprana, y han recorrido el camino juntos. Su trabajo en la sombra también ha sido fundamental en las dos carreras.

–¿Qué es lo mejor que ha hecho por usted?

–Muchas cosas. Pero yo creo que es una persona que siempre está demasiado pendiente o demasiado preocupada por la gente de su familia cercana, y muchas veces le hace llevarse disgustos por cosas que no tendría ni que pensar.

–¿Le afecta demasiado lo que llega?

–Yo creo que siempre le ha afectado. Sobre todo cuando mi padre era futbolista, porque no estamos hablando de un futbolista cualquiera. Por los tiempos que corrían, era una persona demasiado mediática. Y, obviamente, tenía que escuchar de todo, hasta cosas extradeportivas seguro, y hay que saber vivir con eso. Yo creo que ahora ya tiene calle.

–¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de su padre?

–Recuerdo muchas cosas. Recuerdo ir al entrenamiento con él cuando podía y el colegio me dejaba. Recuerdo dónde me sentaba en el Bernabéu y cuando iba a sacar un córner que nos saludaba. Muchas cosas recuerdo, la verdad.

–Celebra muchos goles con la rabia de su padre ante Corea.

–¿Sabe qué pasa? Estamos viviendo una temporada con tanta tensión y tanta emoción, que me sale celebrarlos así. Me sale, y quiero que la gente lo sienta como lo siento yo.

–Su carrera en Málaga tiene ciertos paralelismos con la de Antonio Hidalgo, que al final fue el héroe del ascenso.

–Si mi historia, fuera como la de él en esa temporada, sería ideal. Sería que se habrían cumplido un montón de cosas buenas. Ojalá.

"Keidi quiere ser futbolista y va a serlo"

–Cambiando de tema, menudo descubrimiento Keidi Bare.

–Es un chico que, sobre todo, tiene eso. Tiene intensidad, tiene hambre, que quiere ser futbolista. Y desde el plano personal, es un chico muy centrado. Yo creo que cuando ves chicos así que quieren ser futbolistas, y más con un entrenador como el que tenemos, sabes que tienen posibilidades. No sé si será un jugador que juegue en Primera por muchos años o no, pero que se va a ganar la vida jugando al fútbol, seguro.

–Hay que derribar la puerta a esas edades.

–Es complicado, pero yo creo que lo más complicado de todo es mantenerse, y para eso tienes que tener muy bien la cabeza y saber qué es lo que quieres.

–Seguro que tiene muchos ejemplos de quien pudo y no fue.

–He visto muchos casos. Y lo más grave no es derribar la puerta y después caerte. Porque derribar la puerta en el fútbol profesional, al final te da la opción de meterte en la rueda, y quieras que no, hay muchas veces que te dan muchas oportunidades a pesar de equivocarte. Lo grave es tenerlo todo cuando estás en una época de formación y perderlo, porque piensas que ha llegado el momento de salir con los amigos o de pensar que lo que me importa más el fin de semana a pasarlo bien. De esos sí que he visto unos cuantos. Muchos que tu veías que… es que estos dos son mejores que yo, pero eso al final…

–Con la calidad no se va a todas partes.

–La calidad es importante en el fútbol. Te puede ayudar a marcar diferencias. Pero, y más en el fútbol de ahora, el componente físico, el cuidado, la alimentación… Y, sobre todo, lo que hemos hablado antes de Keidi, una cabeza sentada y hambre por ser futbolista. Pero hambre por ser futbolista por lo que es ser futbolista. O sea, el poder jugar al fútbol profesional, el poder jugar contra grandes equipos, el poder forjarte una carrera, creo que es más allá de pensar en la parte económica y todo eso. Que muchas veces es difícil separarlas, pero los chicos jóvenes se tienen que dar cuenta de que todo llega y que muchas veces va relacionado. Lo principal es siempre aprender, formarse, y prepararse para los retos que te va poniendo la carrera, porque, sin eso, lo otro no va a llegar nunca.

–¿El hambre se pierde?

–Eso puede ser un problema. Porque el empezar a no encontrar objetivos o retos te puede hacer el ser mucho más plano y el pelear por nada. Ahí empieza a llegar el momento de que te retires.

–¿Sigue teniendo retos?

–Sí. Intento marcarme retos a corto plazo e intentar estar activo siempre. Un buen ejemplo creo que es todo lo que ha ido pasando la pasada temporada y esta.

–Los retos van cambiando.

–Creo que los chicos jóvenes, que me parece bien que muchas veces sueñen con jugar en el Madrid o en el Barça, yo creo que un sueño grande y difícil de alcanzar también sería intentar llegar a futbolista profesional o de Primera División. Ser futbolista de Segunda División también está fenomenal, no lo consigue, o sea, lo consigue muy poca gente, imagínese ser futbolista de Primera. Yo creo que ese es un reto bastante importante y bastante difícil de conseguir, porque no lo consigue cualquiera. Yo puedo entender todos esos chicos jóvenes que quieren jugar en el Barça, en el Madrid, pero la realidad es que ya solo conseguir ser un futbolista de Primera División tiene más que mérito.

–Que lleguen muchos de aquí a Primera.

–Ojalá. Lo importante de eso es lo que te digo. No es llegar, es intentar mantenerse durante varios años ahí arriba. Y si lo conseguimos este año, ojalá que así sea.

–¿Ve buena base?

–Sí, creo que se ha creado una buena base. No solo a nivel futbolístico, sino también a nivel personal, y a lo que ellos sienten por el grupo y por el equipo.

–¿Y después del fútbol, qué?

–Seguramente siga encaminado al fútbol. ¿Entrenador? Siempre me ha gustado la idea de ser entrenador, pero creo que es una profesión bastante ingrata. Y que se pasa bastante mal. Y que muchas veces, un buen trabajo y el haber hecho las cosas bien no se ve reflejado por los resultados o por lo que pueda pasar. Pero, bueno, estoy dándole vueltas, todavía no he perdido el gusanillo, pero seguramente voy a seguir relacionado con el fútbol. Creo que es un pasión que tengo y creo que tengo capacidad para ver el fútbol, para analizarlo, y creo que por ahí voy a ir.