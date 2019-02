Adrián: "Me gustaría volver con el Málaga a Primera"

Adrián González, en compañía de Ben Barek y José Luis Pérez Caminero, apareció por la sala de prensa del estadio Ciudad de Málaga. Reafirma su compromiso con el club de Martiricos hasta 2021. En sus palabras deja claro que está involucrado.

"Estoy muy contento, es algo que veníamos hablando desde pretemporada, algo que yo veía con muy buenos ojos. La verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí mucho tiempo, ya lo dije en muchas ocasiones, mi intención era poder cumplir todos los años de mi contrato y espero que así sea", comenzó el madrileño.

Le vienen las cosas de cara al centrocampista: "Es un momento muy bueno, todo es muy positivo, el equipo va arriba, estoy jugando y aportando goles. Se puede decir que la ampliación llega en un momento muy positivo, ojalá siga así mucho tiempo, empezando por el domingo".

"¿Si me veo aquí mucho tiempo? Sí, si no no habría renovado. En el fútbol de ahora el cambio de los jugadores es más habitual, antes estábamos acostumbrados a ver jugadores que pasaban seis o siete años en el mismo equipo. Me encuentro muy a gusto aquí, identificado con todo, estoy encantado con mis compañeros y con la gente que trabaja en el club, que desde el primer día fueron muy cariñosos. Son cosas muy importantes a la hora de tomar decisiones. Por supuesto, está el factor de mi familia. Están aquí encantados, son muy felices viviendo en Málaga con todo lo que les rodea".

Confianza

"Tanto esta dirección deportiva como la anterior tenían plena confianza en mí, y yo estoy muy a gusto con todo. Tengo 30 años, empiezas a ver las cosas de otra forma y he estado muy involucrado desde el primer momento aquí. Esta decisión es una demostración de lo que decía cuando llegué, que quiero estar aquí mucho tiempo y que me siento muy involucrado con el club y con su objetivo de seguir creciendo".

Primeros contactos

"Cuando empezamos a hablar en pretemporada no podía estar pensando lo que iba a pasar a diez meses. Obviamente, me gustaría volver con el Málaga a Primera, eso sería lo mejor para todos. Pero tengo 30 años y tengo que plantearme otras cosas que me llenan mucho más, y estar en el Málaga es una de ellas. Tenía muchas ganas de jugar aquí antes de firmar porque siempre fue un sitio que me había gustado. Con esto demuestro que quiero estar aquí más tiempo y que esto no era una cosa de corto recorrido".

Críticas

"Tengo claro que no puedo gustarle a todo el mundo, es imposible en esta vida. Siempre hará gente que por muchas cosas que hagas bien no le entras por el ojo. Me centro en cómo estoy valorado dentro del club, cómo me valoran mis compañeros, lo feliz que soy aquí junto a mi familia. Obviamente, el respaldo de la gente es importante para cualquier jugador, el que diga lo contrario miente. Cuando uno se siente respaldado por su afición es mejor, da más satisfacción y ayuda al rendimiento".

Dépor y recibimiento

"Este domingo viene un partido importantísimo, la gente quiere hacer un recibimiento y a nosotros nos encanta. Han elegido el día perfecto, esperemos que se animen, vengan a apoyar al equipo y que les podamos dar una alegría. Viene un rival que está peleando con nosotros arriba, el margen de puntos entre ambos equipos es mínimo. Es el partido de la jornada. Tenemos la suerte de jugar en casa, la afición está animada y preparada para ser el jugador número 12, cuando ellos están y juegan su partido nosotros lo notamos, tienen su importancia. Hay que ir todos a una. Cuando se involucran, animan y meten presión, el equipo y el rival lo notan. Y el domingo será un día de eso, se empieza a percibir. Tenemos muchas ganas de dar una alegría a todo el mundo. Puede ser un partido de cuatro puntos, estando tan apretada la cosa es importante ganar también por el golaveraje, no sabemos lo que puede pasar a final de temporada".