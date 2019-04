El Málaga tenía carencias cuando cerró el mercado de fichajes de verano. Y el Málaga tiene carencias después del cierre del periodo de invierno. Se buscaron soluciones y llegaron cinco futbolistas. Más de tres meses después, prácticamente ninguno ha mejorado en rendimiento a lo que había. Dos de ellos ni siquiera han debutado todavía de manera oficial como blanquiazules.

Seleznov, Iván Alejo, Erik Morán, Brezancic y Axel Werner. Los cinco nombres, los cinco fichajes. Su producción es prácticamente inexistente. Entre el delantero, el extremo y el centrocampista, no han conseguido todavía tener una incidencia directa y real en los partidos. Cero goles, cero asistencias. Y no es por falta de oportunidades.

Seleznov

El ucraniano es el que más partidos lleva jugados hasta el momento. Eso no significa más minutos. Pero ha estado en 11 encuentros sobre el césped. Acumula 350 minutos. El arieta llegó como hombre gol y todavía no ha celebrado un tanto. Apenas ha conseguido conectar dos remates decentes y por supuesto no ha dado ninguna asistencia. Además su forma física ha sido objeto de debate. Ayer, incluso, El Desmarque publicó que el punta lleva perdidos ocho kilos desde que aterrizó en Málaga.

Iván Alejo

Otro que anda perdido es Iván Alejo. El extremo vallisoletano empezó de manera fulgurante en su estreno contra Las Palmas, pero desde entonces no ha hecho más que decrecer. Ocho partidos, todos como titular. Sólo se ausentó por problemas físicos ante el Numancia. Un total de 591 minutos. Y lo único tangible son sus cinco cartulinas amarillas, que provocarán una sanción de un partido que cumplirá ante el Extremadura.

Erik Morán

Empezó como titular Erik Morán, luego desapareció varios partidos y volvió hasta que se lesionó y causó baja para Granada. Otro que tampoco está bien físicamente y propenso a ver tarjetas amarillas. Siendo mediocentro es algo natural, pero la manera en que llegaron casi todas dejaron ver que estaba falto de ritmo y frescura. De seis partidos jugados, cinco lo hizo como titular. En cuatro vio la amonestación antes de que llegase el minuto 25 de partido. Una fue en Córdoba, tras entrar en el 8’, en el 22’. Muñiz le sentó al descanso. Otro que lleva en blanco el tema de goles y asistencias.

Werner y Brezancic

De Werner y Brezancic poco se puede decir, salvo que la llegada de ambos del Huesca tuvo más que ver con la salida de Juanpi Añor al club aragonés que otra cosa. Aunque quizás el lateral izquierdo serbio pueda tener alguna oportunidad pronto. Ricca también está mostrando un bajo rendimiento preocupante y en Granada costó un gol al Málaga, tanto que además fue determinante para el resultado final. Habrá que ver si Muñiz se atreve a sentar al capitán y si entiende que Brezancic está listo.

Caminero

Así le van las cosas al Málaga, que en la segunda vuelta está tirando el buen trabajo de la primera. Mientras tanto, José Luis Pérez Caminero sigue sin aparecer públicamente. El director deportivo no manda ningún tipo de mensaje mientras el conjunto blanquiazul va perdiendo sus opciones de ascenso directo. No hay discurso oficial más allá de las ruedas de prensa de Muñiz. Además, no ha sido capaz de firmar a un sustituto para el lesionado Koné y que tanta falta hace.