El fichaje (oficial) de Okazaki por el Málaga CF se retrasa

Los tiempos en el Málaga los marca su presidente, Abdullah Al-Thani. Para bien o para mal, todo necesita del consentimiento del jeque, que se suele hacer de rogar. Que se lo pregunten a Shinji Okazaki, que todavía anda esperando a que el mandatario catarí firme el acuerdo definitivo que le unirá al club de La Rosaleda, donde llega libre tras acabar su compromiso con el Leicester inglés.

Okazaki llegó en AVE a Málaga en la noche del miércoles. Allí, en la estación María Zambrano le esperaban José Luis Pérez Caminero y Juan Rodríguez, aunque el japonés iba bien acompañado de su propio séquito. La jornada para el japonés comenzó bastante temprano. Pruebas médicas, analíticas... El modus operandi de rigor. Hasta resultó entrañable verle acompañado del doctor Juan Carlos Pérez Frías para pasar el reconocimiento médico pertinente en las instalaciones del Centro Andaluz de Medicina Deportiva, situado en Carranque. Según informó el Málaga, todo salió correcto y sólo quedaba que de un momento a otro el presidente estampase su firma en los documentos.

La espera se alargó bastante. Tanto es así que el jugador, que en cuanto pudo se incorporó a la concentración del Málaga en Estepona, ni siquiera se pudo entrenar con los que serán sus nuevos compañeros. Okazaki se fue con todos a La Quinta Football, pero allí sólo se le permitió ejercitarse en solitario, ajeno a Víctor Sánchez del Amo y sus hombres.

En Martiricos también se esperó hasta última hora el consentimiento firmado del sheikh Al-Thani (el verbal ya existía). Así que en el club no pudieron convocar la rueda de prensa de presentación de Okazaki, que no podrá ejercitarse con el conjunto blanquiazul si no llega la rúbrica antes de las 9:00. En caso de que el presidente ponga el negro sobre blanco a tiempo, la entidad iniciará los mecanismos para la puesta de largo del delantero japonés en el estadio de La Rosaleda (que estaba prevista para las 13:00 horas originalmente).