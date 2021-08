"Si no ha venido un delantero aún es porque no nos ha convencido"

José Alberto es nuevo, pero no novato. Se le nota a la hora de esquivar las balas cuando se le pregunta por fichajes. En su primera comparecencia, aún con el mercado en marcha y jugadores por venir, lo evidenció: "Entiendo vuestro trabajo y queréis saber siempre un poco más. Me gusta tratar las cosas con rigor, se nos pueden caer operaciones que son importantes. Cada jugador que venga al Málaga será para mejorar lo que tenemos. Si no nos quedaremos con lo que tenemos, que estamos muy contentos. Pero sabemos que tenemos que mejorar lo que tenemos".

Manolo Gaspar confesó que falta pólvora esta misma semana. José Alberto no lo niega: "Con Manolo hablo todos los días y estamos trabajando mucho tiempo para construir el mejor proyecto posible. Estoy de acuerdo. Tenemos un delantero lesionado de larga duración, está en ese último período pero va a necesitar tiempo. Necesitamos jugadores ofensivos que nos aporten gol y en esa línea de trabajo estamos. Si no ha venido nadie es porque no nos ha convencido. Manolo trabaja para que tengamos herramientas lo antes posible. Lo más importante es no precipitarse y acertar en los jugadores que nos quedan por venir".

Acerca de las salidas de jugadores como Benkhemassa y Alexander González fue más breve: "Son jugadores del club, en el caso de Benkhe está con un pequeño problema y mañana no va a estar. Mientras estén intentaremos sacarle el máximo rendimiento y aprovechar a todo el mundo. Nunca voy a hacer pública ninguna de las decisiones que tomemos de manera privada. Todo el mundo conoce mi punto de vista de cada situación particular e individual que hay dentro de la plantilla".

Cufré y Genaro

"Vienen a aportar competitividad a la plantilla, con ellos ha aumentado. Ese es nuestro objetivo. Con Genaro ganamos polivalencia, es similar a Alberto Escassi. Lo conocemos bien y creemos que nos puede ayudar. Cufré poco tengo que decir. Ha hecho una temporada pasada muy buena, no cuenta para su equipo y viene a luchar por un puesto con Javi Jiménez. Ahí va a ser una decisión difícil, tenemos una posición muy bien cubierta", destacó.