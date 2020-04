A Iván Jaime le faltó la guinda: el Cádiz se lleva el Carranza del FIFA

"Me tiemblan hasta los pies, qué nervioso estoy. No estaba tan nervioso ni los partidos de fútbol", decía un Fali exultante después de imponerse en el Ramón de Carranza en el FIFA. Una magnífica iniciativa por parte del Cádiz en la lucha contra el coronavirus donde se impuso el conjunto gaditano en un partido trepidante. No pudo darle la vuelta Iván Jaime, que se vio 1-4 abajo y empujó hasta el 3-4 final. El Málaga terminó segundo en este torneo benéfico tras un buen ramillete de alegrías, donde sólo faltó la guinda. Pudo más el orden amarillo que las filigranas blanquiazules.

Fali parecía el Cádiz en el fútbol real. Lo explicaba luego entre risas el defensa, que dio una clase de cómo defender anticipándose en cada acción y replegando. "Como dice Cervera que vayan por fuera, por dentro nunca. Él se ha equivocado dos veces y lo he aprovechado", explicaba el valenciano, que pronto se puso por delante. En el minuto tres Iza Carcelén se aprovechaba para meter el primer gol tras un balón dividido que no acertaron a despejar Munir y Diego González. Salió mejor Fali, aunque el joven de La Academia niveló a través de Tete Morente.

Retrasó Iván Jaime a su jugador, titular para la ocasión en una promesa que ya había hecho, pero vino un ciclón. Tres tantos en 10 minutos. Doblete de Jurado (el segundo tras un fallo garrafal de Munir) y otro del Choco Lozano. Cuando más apretraba el viento en contra más empujó el Málaga, que se echó a lomos de Pacheco, de vuelta a la media punta. Dos goles del pizarreño a puerta vacía le daban vida al encuentro. Casi todo por jugar y una parte para disfrutar y sufrir.

Se habían visto siete goles en los primeros 45 minutos y no se vio ninguno en los posteriores. Se encerró con maestría Fali, con una lectura del juego de escándalo. Lo intentó por activa y por pasiva Iván Jaime, que tenía cerradas las bandas, donde Aaron Ñíguez e Hicham apenas podían crear peligro. No había hueco por el centro, con el conjunto gaditano siempre en mayoría. Y así terminó el partido, con un 3-4 para el Cádiz, que dejó el Ramón de Carranza virtual en casa.

En este sentido, también puede decirse que en la derrota hay un triunfo simbólico porque la victoria de Iván Jaime abre una puerta al presente. Se disputa la eLiga Santander de FIFA y hay muy pocos clubes que no tienen representación ahí de todos los que componen el fútbol profesional. De LaLiga Santander los dos ransatlánticos, Barcelona y Real Madrid, además del Athletic de Bilbao, el Osasuna y el Mallorca. De LaLiga Smartbank, además de los blanquiazules, el Rayo Vallecano y la UD Almería. Así, evidencia que hay mucho margen de mejora en un mundo en claro auge y que ya es una realidad.

Los eSports agrupan a millones de personas en torno a ellos y el mundo publicitario también se vuelva a hacia ellos. Un buen ejemplo que da fe es el torneo benéfico que montó el influencer Ibai Llanos, donde cientos de miles estuvieron pendientes de cada partido que se disputaba de manera online. En ese mundo virtual hay cabida y materia prima para hacerse un hueco. Un Carranza para poner, quién sabe, si una semilla. El malaguismo ha disfrutado también con este fútbol.