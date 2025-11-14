El técnico del Real Betis y ex del Málaga CF Manuel Pellegrini está en Benalmádena con motivo del Congreso Andaluz de Entrenadores 2025
1/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
2/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
3/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
4/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
5/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
6/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
7/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
8/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
9/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
10/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
11/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
12/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
13/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
14/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
15/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
16/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
17/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
18/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.
19/19
Las fotos de Manuel Pellegrini en su visita a Málaga
/
J. C.