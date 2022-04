La idea de fútbol y el Málaga CF que quiere Pablo Guede

¿Qué Málaga se puede ver con Pablo Guede? El técnico argentino tiene una idea de fútbol clara, ser ofensivo. Pero también mandó un mensaje realista en su presentación. Lo urgente es lo urgente, que es sacar del atolladero a un equipo que está en un problema que él no cree tan grande porque aprecia señales de vida tanto en lo que vio desde fuera como en lo que constató en su primer entrenamiento.

"El tema anímico es importante, hay que aprender, creo que lo anímico pasa por momentos, eso hay que revertirlo lo antes posible y en el menor tiempo posible", decía Pablo Guede sobre la situación mental: "A partir de ahí, el Málaga que quiero ver, te diría una sola cosa, con libertad y que vaya adelante siempre. Hay una cosa que es innegociable: el correr y dejarte todo por la camiseta. Ya le daremos forma a lo que más nos gusta para desarrollar el juego que queremos. Día a día, semana a semana, entiendo y sé que no tengo tiempo. Ya después iremos viendo cómo se desarrolla. Tengo las cosas muy claras, tengo una forma de entrenar donde una vez que el equipo coge lo que yo quiero, voy variando dependiendo del rival, no todos los rivales son iguales y requieren de lo mismo. Si puedo coger rápido lo que yo quiero, en unos jugaremos con línea de tres o cuatro, en una presionaremos y en otros replegamos. A partir de ahí, me gusta el fútbol ofensivo y la primera es la presión rápida, tratar de tener la pelota. Veremos si somos capaces de lograrlo".

Cuando se le repreguntó sobre lo que le gusta, Guede ahondó en que "soy un convencido de que tanto defender como atacar es una cuestión de equipo, lo defensivo no recae en los defensores ni los ofensivo en los delanteros. Estoy convencido de que los equipos están por encima de las individualidades. Hay partidos en los que no se genera y otros que se genera mucho y no son capaces de meterlo. Es todo muy relativo. Hay que trabajar sobre eso. Lo tengo muy claro. Hay que trabajar también en lo defensivo. Son pequeños detalles, ajustando esos pequeños detalles que te hacen ganar o perder, eso que te pone alerta. Creo que vamos a poder lograrlo".