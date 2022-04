Manolo Gaspar: "Pablo Guede es un líder natural, es lo que necesita el equipo"

Manolo Gaspar está en un año complicado. Presentaba al tercer entrenador desde julio con Pablo Guede, tras José Alberto y Natxo. El paleño intentó explicar qué se podía esperar del entrenador argentino, un histórico como jugador y con buena trayectoria en Sudamérica pero que debutará en la élite europea en Málaga.

"Me gustaría agradecer el trabajo a Natxo, ha sido un buen profesional, ha hecho un buen trabajo que no se ha visto reflejado en resultados y sí en juego", decía Manolo, que le daba "la bienvenida a Pablo a su casa. Gracias por todas las facilidades e ilusión que siempre me ha demostrado, hemos hablado más veces antes, pero no pudo darse. Que tenga suerte, que él seguro va a transmitir ese carácter ganador e ilusión. Es un día importante para él".

"Se elige a Pablo porque mi trabajo es buscar soluciones. Se intentó antes y no se pudo, tengo relación hace mucho tiempo. Es lo que necesita el equipo. Es un líder natural y lo demuestra cada día. Las oportunidades surgen y esta vez pudimos coincidir. Es la solución", insistía Gaspar, que relataba los tiempos de su llegada: "Surge como cualquier contratación. Cuando creemos que hay que hacer un cambio pues contactamos. Teníamos una decisión tomada, teníamos claro que iba a ser, no dependía del resultado de Girona. Era un análisis previo, en Girona el equipo realiza un buen partido".

"Firma por lo que queda y el año que viene. Le daba igual lo que tenía encima de la mesa. Tenía ese liderazgo para que nos represente como el club que somos. Reúne todas las condiciones", afirmaba Manolo sembrando para el futuro: "Lo ideal es tener un entrenador y que vaya todo rodado. Lo ideal es encontrar un entrenador y no tener tres. Hay muchas lecturas de lo que ha pasado, hay muchos motivos, vosotros lo lleváis hablando. Analizo desde mi cargo e intentar tomar decisiones".