El futuro de Brandon Thomas

La posible continuidad de Brandon Thomas es algo que se va cociendo a fuego lento. Este periódico ya informaba en noviembre de que se daban los primeros pasos para trabajar en ella. No obstante, se le ha vinculado con el Girona, club en el que jugó con anterioridad, en las últimas fechas. El jugador aclaró su postura en BeSoccer Málaga.

"La realidad es que yo siempre he dicho que estuve super a gusto en Girona. Ha sido uno de los clubes en los que más a gusto he estado y creo que a nivel humano y personal me trataron muy bien pese a mi problema de rodilla. Siempre dije que, como el fútbol da muchas vueltas, nunca se sabe si volveré a jugar en ese club", admitía, antes de expresar su deseo para los tiempos venideros: "Yo mantengo mi opinión de que aquí en Málaga estoy encantadísimo y que a mí me encantaría estar aquí mucho más. A nivel personal y futbolístico estoy muy a gusto, tengo a mi familia a un paso [en Loja] y tanto la afición como yo nos hemos caído bien".

"Yo soy un tío que intenta dar lo mejor de mí en cada partido, lo máximo", proseguía el de Santañí: "Puedo jugar mejor o peor, pero siempre quiero darlo todo en cada partido y yo creo que al aficionado de Málaga eso le gusta. No he manifestado en ningún momento un deseo de volver al Girona ahora ni cuando acabe la temporada, pero ya te digo que el fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. Yo tengo un año de contrato y opción a otro más si el equipo sube pero estoy super a gusto aquí y pienso nada más que en estar aquí".

Habló también de los refuerzos llegados en inviernos. "Van a aportar los valores que han adquirido en estas categorías. Tanto Febas como Vadillo llevan años compitiendo en Segunda y Primera y al final se nota en cuanto a intensidad, ritmo... gente que le cuesta poco adaptarse al equipo. Y eso lo vemos en el día a día. Yo creo que van a ser importantes para nosotros", decía.