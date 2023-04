El futuro del Málaga, en manos de la FIFA

Pasa por la FIFA el futuro del Málaga en un aspecto tan esencial como el económico. El club de La Rosaleda necesita los ingresos por Javi Ontiveros y Ricardo Horta para su reconstrucción independientemente de la categoría. No son los mismos tiempos, pero igualmente esenciales, especialmente si se consuma el descenso a Primera Federación.

No debe pasar desapercibido lo que declaró el director general del Málaga, Kike Pérez, que no es casual. Se veía que estaba más que preparado para responder a estas cuestiones. Avanzó en el caso del portugués, que ya por fin hay fecha para la anunciada reclamación ante el máximo organismo del fútbol. Apuntaba no hace mucho, como en alguna otra ocasión hizo José María Muñoz, que faltaba algún documento para terminar de asegurar el tiro e interponer la demanda ante la cámara de resoluciones y disputas de la FIFA. Principios de la semana que viene. Lunes o martes apuntados en el calendario.

El Sporting de Braga renovó recientemente el contrato de Ricardo Horta hasta 2028. El futbolista tenía una oferta suculenta del Benfica sobre la mesa en verano, pero nunca se produjo. El Málaga cree que este caso lo tiene ganado y que, salga o no, tiene que cobrar la parte que le hubiera correspondido por la venta.

Más rápido debería ser lo de Ontiveros, o el dinero que se espera por aquella venta ligada a unos terceros algo morosos. Ahí es el Villarreal quien interviene para que la FIFA acabe de forzar al Al-Shabab a pagar los cuatro millones de euros que adeuda por Alfred N'Diaye.

"Tenemos una seguridad tremenda en ambos temas, pero la justicia deportiva europea es lenta, pero ya tenemos la resolución en un tema que nos han dado la razón y en el otro hay un contrato, con un porcentaje y se trata de dilucidar si era una oferta u otra. De eso dependerá la cantidad”, decía Pérez con confianza. Podría verse el Málaga, sumando ambos con alrededor de diez millones de euros.