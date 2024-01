El Málaga CF vio escaparse sus opciones de poder aspirar al ascenso directo tras consumarse su derrota en casa ante el Castellón en mitad de la peor racha de la temporada para los de Sergio Pellicer. Tras este duro golpe para los de la Costa del Sol, Dani Sánchez dio la cara ante los medios y salió a hablar en rueda de prensa.

El lateral mostró su sentir tras el encuentro: "La verdad que es un momento complicado. Creo que estamos con las emociones muy altas. Me he dejado con todo en el campo y no tengo fuerzas para hablar. Quedan 18 finales y el grupo está convencido de que vamos a salir adelante. El equipo está hundido porque hemos sido superiores en la primera parte y ya después del gol hemos ido a lo loco, pero muy orgulloso del equipo y de cómo ha jugado".

Después de esto, dejó claro que la plantilla ya mira hacia adelante: "Son 18 finales, pero la primera que hay es Granada. Estamos todos mentalizados desde que ha acabado el partido. Mañana sale otra vez el sol y a trabajar y a preparar el partido. El objetivo somos nosotros mismos, superarnos cada partido y ganar que la afición se lo merece".

El futbolista malagueño se mostró con confianza: "Se lo había dicho a mi madre. Me he levantado con ganas de comerme el mundo, y así toda la semana. Ha sido un palo porque ha sido una buena semana y hemos merecido mucho más. Superconfiado en mis compañeros y en este cuerpo técnico". Además, dejó claro que prefiere poder subir toda la banda. "Hemos trabajado diferentes sistemas por lo que se pueda dar. A veces cambian cuando juegan contra nosotros, pero el Castellón no lo ha hecho. Estoy contento con mi papel, me encuentro cómodo de carrilero porque tengo más libertad", dijo.