Anda por Málaga Carlos Kameni, que se deja ver por La Rosaleda últimamente y eso dispara los sentidos de muchos aficionados que creen que podría ser una opción para la portería blanquiazul al estar libre. El camerunés se deja querer a pesar de que técnicamente no es posible que se produzca su fichaje. “No creo que el Málaga busque portero porque si fuera el caso ya hubieran llamado a mi puerta, ellos saben que estoy aquí y lo he dejado entender varias veces. Estoy dispuesto y disponible. Yo trato de estar en forma y si ellos lo ven necesario y ven que puedo aportar algo, encantado”, dijo en una entrevista concedida a El Desmarque.

Según los criterios de LaLiga, Kameni no podría firmar por el Málaga aunque aceptara cobrar el mínimo. Ya lo dejó claro el director deportivo, Manolo Gaspar, en otra entrevista. Así que el meta sigue a lo suyo a la espera de alguna llamada: “Gracias a Dios estoy bien, trabajando muy duro y fuerte esperando que enero nos traiga muchos regalos. Creo que me he portado muy bien, a ver si nos sale algo para volver a los campos y disfrutar. Que sepan los malagueños y malaguistas que estoy aquí, en casa y feliz. Estoy trabajando solo y es verdad que no es nada fácil, hay que reconocerlo. Me machaco cada día para volver a esta dinámica del colectivo, del día a día, que me hace disfrutar como futbolista. De momento no hay equipo pegando a la puerta”.

Kameni también se pronunció sobre la situación deportiva e institucional que atraviesa el club de Martiricos: “Sinceramente estoy muy dolido por lo que está pasando con mi Málaga, como suelo decir. Somos muchos los que sentimos esos colores. Primero, los aficionados que van cada fin de semana a los partidos para animar y empujar al equipo. También van fuera, están ahí, es muy difícil vivir una situación como esta. De haber vivido la época dorada a ver como el club se está hundiendo... es bastante fuerte y duele mucho. Espero que vuelvan con mucha fuerza para revertir esta situación, para que el Málaga vuelva a ser el de siempre y dar el placer que se merece la afición”.