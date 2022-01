El honrado Cifu

Migue Cifuentes Cifu regresa este sábado a La Rosaleda con la camiseta del Ibiza, equipo que jugará por primera vez en su historia en el coliseo malaguista. Tendrá de guía al lateral derecho granadino, que durante varias temporadas vistió de blanquiazul. Firmó en el mercado invernal de 2016 y, tras una cesión en Gerona por medio, fue despedido en el ERE que acometió el club en el verano de 2020. Dejó 64 partidos y cuatro goles en las cuatro temporadas que perteneció.

Con sus limitaciones, Cifu dejó un recuerdo de jugador honrado y honesto, que no escatimó un esfuerzo ni una carrera y que no dio un ruido. Ha sido titular en los dos últimos partidos a las órdenes de Paco Jémez, nuevo técnico ibicenco, en el lateral derecho.

El jugador granadino estuvo en los micrófonos de Onda Cero y dijo que "será muy especial, nunca he jugado de visitante en La Rosaleda, tengo muchas ganas de volver, de encontrarme con compañeros y amigos. Tengo mi casa allí, me escapo cuando puedo. Es un sitio especial que me ha marcado a mí y a una familia. A Málaga le tengo mucho cariño y respeto por lo que me han dado, tengo un hija malagueña y otra que acabo de tener en Ibiza. Si tengo que celebrar un gol porque marco será desde el respeto", explicaba: "No me hago a la idea de estar allí con una camiseta nueva. Será complicado no equivocarme y pasar de largo para el vestuario local, será raro sentarme en el otro. Es una nueva situación que la intentaré vivir de la mejor manera. Con algunos amigos que tengo malagueños y gente que es parte del club he tenido alguna conversación estos días. Espero reencontrarme con mucha gente que ha significado mucho. No sé el recibimiento de la afición cómo será, yo iré con cariño e ilusión. Me he sentido un malagueño más, llevaré en un rinconcito del corazón siempre el club. Intentaremos disfrutar de ese momento".

"Sólo hay que ver los resultados en casa, que van en volandas, para saber lo difícil que es jugar en La Rosaleda. Por la experiencia sé cómo disfruta la gente del partido y del estadio, eso hace que los jugadores den ese plus. Intentaremos contrarrestar la efervescencia que produce el estadio", señalaba Cifu sobre qué supone jugar en Martiricos, al tiempo que valoró lo que supone tener a Paco Jémez de entrenador: "Son ideas diferentes a las que teníamos con el anterior cuerpo técnico, aún las estamos asimilando, no tenemos tantas semanas de trabajo. Queremos tirar hacia arriba, ser protagonistas, buscar la portería rival e ir a todos los campos con la idea de ganar, yendo a por el partido y no será diferente en Málaga".

No eludió Cifu el escabroso tema de su salida, como la de todos sus compañeros a través del ERE: "No sé si tengo la respuesta, sólo puedo hablar desde mi punto de vista. Intenté continuar en el club, acababa de renovar hacía poco, había sido padre, tenía la casa, estaba muy aclimatado, me sentía uno más. Tenía dos años más de contrato, fue un palo duro, lo intenté por todos medios, pero el club tenía su idea, su pauta a seguir y no se dio. Intenté continuar allí, me sentía en casa, pero el club me comunicó que tenía que aceptar esas condiciones. Estaba abierto a llegar a un acuerdo y buscar una solución para los dos, pero me dijeron que era tarde y que no podían aceptar. Tuve que buscar una salida y desgraciadamente abandoné Málaga. Pero contento por lo vivido y agradecido por todo. Siempre hay que esperar que lo mejor está por llegar, ojalá en el futuro se diera una vuelta. La mayoría de jugadores que han podido vivir lo que es jugar en el Málaga volverían a hacerlo, sin duda. Yo no sería una excepción. Tengo casa, amigos... El futuro Dios dirá".