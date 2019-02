Jack Harper quiere sitio propio

Jack Harper es uno de los protagonistas de esta temporada en el Málaga. El delantero se abrió paso en verano a base de tesón y de saber leer que estaba ante la oportunidad de su vida. Ahora que está asentado en el primer equipo, espera que el club sepa valorarle y le haga una oferta de renovación que satisfaga sus pretensiones. Porque su prioridad absoluta es seguir vistiendo la blanquiazul.

"Es un poco una incertidumbre. Tengo ganas de seguir, sólo espero que se me valore y esperemos llegar a un acuerdo. Eso lo dejo en las manos de mi hermano, que es mi representante. Es familia, al final es la persona en la que más puedo confiar. Está pendiente al teléfono. Ahora se ha cerrado el mercado, creo que es buen momento para que se pongan al lío con este tema. Yo soy de aquí de Málaga, soy malagueño, siento los colores y me gustaría defenderlos más tiempo", lanzó públicamente en una entrevista concedida a SER.

El Málaga posee una opción para renovar el contrato del delantero de manera unilateral. Harper es consciente de ello, pero espera que los méritos del césped lleguen al corazón de los despachos: "Creo que he dado la talla para que se me vea como un profesional más, eso era un contrato que firmé hace dos años con otro director deportivo. Me gustaría que se me valorara por lo que he hecho esta temporada. Lo hablaré con el club e intentaré llegar a un acuerdo para que todos seamos felices".

Cuando un futbolista joven despunta, ya se sabe lo que ocurre, llegan los cantos de sirena. A Harper le llegaron desde Getafe. Así lo valora: "Soy joven, hay interés de otros equipos. No me he sentado con nadie, pero eso es fútbol, pueden llegar intereses. Yo estoy centrado en el día a día, si me pusiera a pensar en esas cosas se notaría en el campo. Estoy pensando en el partido ante Las Palmas. Mi hermano me intenta mantener al margen de estas cosas, yo confío en él al cien por cien, va a buscar lo mejor para mí. Pero yo le he dicho que me gustaría sentarme con el Málaga y poder llegar a un acuerdo".

En la entidad, tal y como Caminero y Muñiz dejaron claro en distintas apariciones públicas, no se contemplaba su salida a corto plazo: "En el mercado de invierno no me iba a ir en ningún momento, mi objetivo es terminar aquí la temporada y ayudar al Málaga a subir. Me ha costado mucho. Vine con el objetivo de llegar al primer equipo. Me tocó esperar un poco más, subimos al filial a Segunda B, y este año ojalá pueda darse otro ascenso".

Cambiando de tema, Harper también tuvo palabras para la afición. "A la gente le diría que estén tranquilos, tenemos una gran plantilla. Vamos a llegar a tope a final de temporada. Que nos apoyen todo lo posible, porque se nota mucho en el campo el factor afición. Esperemos que estén en el siguiente partido con nosotros, seguro que lo sacamos adelante con su ayuda. Es verdad que a principios de temporada iba más gente. Estamos a puesto de aquella posición, esperemos que con el buen tiempo vaya más gente a La Rosaleda. La afición exige mucho, nos viene bien, si se acomodara igual nos acomodábamos nosotros".