El presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, comprobó de primera mano el significado de los valores blanquiazules. El "Memoria, compromiso y fe" cobró más sentido que nunca con la visita del catarí a los chicos del Genuine, que estallaron de alegría al poder saludar, abrazar y conversar con el presidente del equipo al que representan. Los jugadores se acercaban de uno en uno al jeque para comentarles sus impresiones o, simplemente, darle las gracias por ir a verles. Al-Thani recibió con los brazos abiertos el cariño de cada jugador, a los que les dejó bien claro que está muy orgulloso de ellos y que "para el Málaga es un orgullo estar representado con unos valores tan positivos".

El presidente no quería perderse ninguno de los comentarios que le dedicaban los integrantes; así que no se separó ni un segundo de su traductora, a la que los jugadores miraban impacientes cada vez que ella les comunicaba lo que había dicho el presidente, que se deshacía en elogios y muestras de gratitud en cada oportunidad. La de Al-Thani no fue la única gran sorpresa que recibieron los futbolistas del Genuine, que también pudieron compartir una intensa jornada de entrenamiento con el hijo de Juan Gómez Juanito, Roberto Gómez, que también habló con el presidente blanquiazul, quien le preguntó si tenía hijos, con la intención de descubrir un futuro Juanito para su equipo. Asimismo, el fuengiroleño recibió el cariño de los jugadores del Genuine con una calurosa bienvenida al canto de "Illa, illa, illa, Juanito, maravilla" que hizo que Roberto Gómez no borrara la sonrisa durante la poco más de una hora que duró el entrenamiento: "Es la primera vez que vengo y ya tengo claro que no será la última. Me invitaron y no dudé un segundo en pasarme. La experiencia es realmente enriquecedora. He disfrutado como un niño pequeño con todos. Los encargados del proyecto hacen una labor increíble". El hijo de la leyenda malaguista también comentó que le sorprendió que algunos de los chicos y chicas le dijera que Juanito era para ellos un ídolo: "Muchos sabían quién era mi padre. Me ha sorprendido mucho. La verdad es que ha sido un momento muy bonito estar con ellos".

También se acercó Adriana Martín, jugadora del Málaga Femenino, habitual en las reuniones de este equipo, que destacó la importancia de pasar un rato con ellos cada vez que puede: "Soy una más aquí. Cada jueves que vengo con ellos me voy con una sobredosis de felicidad porque son la leche. Tienen mucho respeto y viven esto con una pasión increíble; la verdad es que te demuestran que ellos están mucho más capacitados que nosotros para ser felices".