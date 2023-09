El jeque Al-Thani contraataca: "¿Todo esto es legal? Es mi pregunta al juez"

Muy activo en las redes últimamente con respecto a los temas del Málaga, arropado también por varias cuentas creadas para defender y atacar (de modo grosero) al catarí, el todavía máximo accionista del club, hasta que la justicia no diga lo contrario, el jeque Al-Thani, volvió a aparecer para responder al alcalde De la Torre después de las palabras del alcalde insistiendo en la vía de ampliar capital para revitalizar el club.

"Es muy fácil para ellos decir esto porque no tienen nada nuevo. Sólo Al-Thani y Al-Thani desde hace cuatro años. ¿Qué hicieron en el club AJ (el administrador judicial, José María Muñoz) y el broker Paco de la Torre de manera indirecta? ¿Quién recauda al patrocinio de BlueBay? ¿Quién liberó a los jugadores? ¿Quién vendió importantes jugadores a un precio bajo? ¿Dónde está la cláusula de rescisión de 12 millones de Jony Rodríguez?", eran las preguntas que se hacía el desde 2010 propietario del club, repartiendo al broker De la Torre, como le llama habitualmente, y a la administración judicial.

También citaba Al-Thani a la cuenta del Ministerio de Justicia. "¿Todo esto es legal? Es mi pregunta al juez. Y hay muchas preguntas y queremos respuestas. ¿Dónde está la justicia?", apuntaba Al-Thani. De momento, la instrucción continúa varios meses más y no se ven visos de desbloqueo rápido de una situación enquistada desde años atrás. Y la actitud del jeque es beligerante para intentar defender sus derechos como propietario máximo de la entidad.

