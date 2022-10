El jeque Al-Thani declara, sólo contesta a su abogada y niega las acusaciones

La esperada y dilatada declaración del jeque Al-Thani y sus hijos ante la jueza que permitiera acabar la instrucción que se lleva a cabo desde hace dos años y medios y por la que el Málaga fue intervenido judicialmente se produjo este lunes. Nasser, Nayef y Rakkan, sus tres hijos acusados también de los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales que supuestamente cometieron los Al-Thani al frente del club, precedieron al jeque en su declaración. Desde Doha y en árabe con la ayuda de traductores, durante una hora respondieron a las preguntas de Vanesa Fernandez Lledó, abogada de los cataríes desde comienzos de año. Además de los representantes de la APA (el abogado Francisco Valverde y otros representantes como Jesús Burgos y Javier Olmedo), estuvieron responsables de Bluebay, con el abogado Gonzalo Hervás; y Dumet Grayeb.

El jeque y sus hijos se acogieron a su derecho de responder sólo a las preguntas de su letrada y negaron cualquier implicación con los delitos que se le imputan y aseguraron que siguieron las indicaciones de los asesores del club a la hora de gestionar. Francisco Valverde relataba cómo había ido el proceso: "Han declarado todos los investigados. Primero Nasser, después Nayef y para acabar Rakkan. A continuación, el jeque Al-Thani. Han decidido sólo contestar a las preguntas de su abogada. Las preguntas han sido un poco si todo lo que hacían estaba conforme a ley y han dicho que sí. Si han tenido alguna vez intención de apropiarse de bienes del Málaga CF y han dicho que no. Preguntas un poco para cubrir el expediente, no se puede decir otra cosa, no han puesto ningún tipo de dato relevante, han cubierto el tema de la declaración. Los hijos han contestado bien a la intérprete, el jeque se ha precipitado en algunas cosas, se le veía un poco tenso, precipitándose antes de que se le preguntara. Un poco nervioso, pero se ha cubierto la última diligencia que era necesaria. La instrucción se dará por terminada y se pasará al juzgado de lo penal siguiendo el procedimiento habitual".

"Ha sido en Doha, en la Fiscalía Internacional de allí. Le pregunté a la señoría si era en la embajada y me especificó que era en la Fiscalía. Estaba acompañado del Fiscal de Doha. Declaró en árabe, se la ha ido traduciendo a través de dos intérpretes que estaban en la sala asistiendo a su señoría", relataba Valverde, que señalaba que "ahora el expediente se elevará al juzgado de lo penal, hará que las partes que las partes hagamos los escritos de acusación y defensa y se cierra la instrucción para iniciar el procedimiento penal propiamente dicho para juzgarlo".

"La estrategia de la defensa ha sido cerrar la instrucción de manera más formal que otra cosa. Le han preguntado por delitos, apropiación de bienes, si están de acuerdo con los delitos que se le imputan, que han dicho que no, que han obrado bajo el criterio y el asesoramiento de los asesores del club, algo que han repetido varias veces, que seguían esas directrices, que no han querido llevarse nada y uno de los hijos apuntó que querían hacer más inversiones pero que en 2019 pasó lo que pasó y no pudieron hacerlo. Han insistido en que están a disposición del juzgado para colaborar, lo cual me ha producido una sonrisas. Sobre su intención de volver al club no han comentado nada, no ha sido motivo de pregunta. Sí han dicho que no comprenden los motivos de este proceso", cerraba Valverde que estimaba que "según mis cálculos, el juicio oral debería celebrarse de aquí a menos de un año. De 10 a 12 meses debería celebrarse. Tendrían que acudir, pero si no acuden la instrucción ya se habría llevado a cabo".