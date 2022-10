El partido de Al-Thani en el juzgado

Un día importante para el futuro del Málaga este lunes, no sólo por el partido en Oviedo. Y no porque vaya a haber una decisión definitiva para el futuro de la entidad. No se puede tener todas consigo con el jeque Al-Thani de por medio, que ha dado infinitas muestras de informalidad, pero este lunes a las 11:00 horas está previsto que preste declaración vía telemática ante la jueza Ruiz González.

Es este un trámite, dentro del proceso garantista que se sigue con el ciudadano catarí presidente del Málaga por los presuntos delitos de administración desleal y blanqueo de capitales, necesario para deshacer un nudo sin el cual no puede avanzar. Al-Thani ha dilatado en la medida de lo posible su declaración, pero tras ausentarse el pasado lunes, sus abogados llegaron a un acuerdo con la jueza para que lo hiciera por videoconferencia. No es algo abierto al público, sólo pueden acudir los abogados de las partes.

"Pueden comparecer y agarrarse al derecho a no declarar. La instrucción se puede acabar si explícitamente se manifiesta la negativa a declarar, pero tiene que expresarlo. Otras veces se responde sólo a las preguntas de la defensa, que suele ser muy habitual", explicaba el abogado de la APA Francisco Valverde sobre la situación y señalaba cuáles son los siguientes pasos: "Se cierra la instrucción, una vez la magistrada entienda que todo el procedimiento se ha llevado a cabo. Se elevarán las actuaciones al juzgado de lo penal correspondiente. Se harán los escritos de acusación, donde se calificarán los distintos delitos. También los escritos de defensa y de la Fiscalía y se pondrá una fecha para un juicio oral en el que se dirimirá si ha incurrido en delitos y se depurarán las responsabilidades penales que puede haber".

"Todas las partes de la causa deben estar, es una diligencia imprescindible, allí estaremos los letrados personados para hacerle las preguntas que en su día le hicimos a la magistrada para ser traducidas al árabe y al inglés y que hasta ahora no se ha podido practicar", continuaba Valverde: "Supongo que, con buen criterio, su representación letrada no sea pertinaz con esta contumaz oposición a declarar, es una diligencia que se tenía que producir sí o sí y el juzgado iba a poner toda la carne en el asador para que se consiguiera y sólo le perjudicaba. Es una diligencia que es una garantía para él tras los indicios de delito, suele ser la primera aunque es la última en este caso. Se pide su explicación porque no se puede procesar a nadie sin escucharla, es una diligencia garantista, no hay más. Entiendo que sus asesores le han convencido".