El jeque Al-Thani se enoja con la venta de Antoñín

Al-Thani se ofende con la venta de Antoñín. Desde la distancia, el jeque continúa pendiente de la actualidad del Málaga a través de las redes sociales. En su particular mundo, Al-Thani sigue comportándose como presidente malaguista y se indignó con la confirmación.

"¿Dónde está la aprobación? ¿Dónde está el poder del abogado que da a esa persona para vender a un jugador muy importante del equipo?", decía Al-Thani a través de Twitter, aparentemente enfadado con el visto bueno que ha dado José María Muñoz, administrador del club, a la venta. Se necesitaba liquidez y la ha conseguido en primera instancia con una venta a la que el jeque se negó en el pasado mercado de invierno cuando llegó la proposición del Getafe y la del propio Granada.

Where did you get the approval?Or where is the power of attorney ?that gives this person to sale the very important player of the team https://t.co/C4GWDHbBwZ