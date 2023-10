El jeque Al-Thani es optimista: "Volveremos"

El jeque Al-Thani da algunas señales de vida a través de las redes sociales con mensaje referidos a la actualidad malaguista. No hay que olvidar que sigue siendo el propietario de la entidad hasta que se dictamine lo contrario aunque desde febrero de 2020 no puede tomar decisiones al estar el club bajo administración judicial. Pero conforme pasa el tiempo más dudas hay sobre cuál será el destino de la entidad, con una instrucción próxima a acabar mientras se espera la fecha del juicio para probar sus delitos.

"Muchas gracias a los leales aficionados, estáis en el momento difícil, tu presencia y constante apoyo. Es un honor para todos nosotros. Mi mensaje al entrenador, el staff técnico y los jugadores es que confiamos en vosotros siempre y para siempre. Volveremos", era el mensaje tras el empate ante el Real Madrid Castilla del catarí, acompañado de un vídeo del apoyo de la afición malaguista a su equipo.

La jueza instructora, María de los Ángeles Ruiz González, a través de un escrito, ya solicitó al Ministerio fiscal que recabe todas las pruebas para dar carpetazo a la instrucción. Esto significa, a grandes rasgos que en el momento que se cierre la instrucción se trasladará al juzgado que le corresponda, quien será el encargado de fijar la fecha para la celebración del juicio. El pleito está abierto desde 2019 cuando la APA (Asociación de Pequeños Accionistas) presentó una querella contra el jeque Abdullah Al Thani y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan, consejeros del club, argumentando mala gestión, apropiación indebida y administración desleal. Fue admitida a trámite y también se personó el Ayuntamiento.

Many thanks to the loyal fansYou are the difficult number 🎩Your presence and constant supportThis is an honor for all of us .My message to the coach, the technical staff and the playersWe all trust you and support you always and foreverWe are coming back 💙🤍 https://t.co/ANHYlfBC4V