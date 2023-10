Alfonso Herrero y esa aparición precisa

Alfonso Herrero es el mejor jugador de este Málaga CF. Nadie tiene más relevancia en la plantilla que el meta, de nuevo dando puntos, certero cuando se le requiere y transmitiendo una seguridad que toca aprovechar. Ante el Castilla hizo una doble intervención divina, remates de Theo Zidane y Álvaro que evitaron el 0-1, sobre todo el segundo rechace. Está en un momento de forma asombroso, pero esta vez no acompañó la orquesta de Pellicer. "Mi trabajo es lo que llevo haciendo mucho tiempo. Estoy contento de aportar al equipo, no solo parando goles, sino en otras facetas. Asumir ese rol de veterano, contento de aportar en eso. A parid de ahí no bajar los brazos y que esto siga así, el mantener la portería a cero", decía en zona mixta. Quinta vez esta temporada que no encaja.

"No creo que sea el peor partido. Por la gente que hemos tenido aquí. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Un partido con altibajos, donde el quipo se lo ha dejado todo, a veces con más acierto, otra veces con menos. Con la espinita de no haber sacado los tres, pero es importante sumar. Hay que darle valor, siendo ambiciosos y que queremos más. Hay veces que el equipo está mejor, otra veces peor. Si el equipo necesita al portero, es un orgullo responder. Es importante para que el equipo vaya bien. Estoy contento. A seguir trabajando para lo que viene. Cada partido tiene sus momentos, hay algunos donde nos ha salido mejor. Lo que hemos entrenado salió, pero los partido son largos y hay muchas fases. A medida que se vaya leyendo, es importante que haya cambios. El balance lo veo positivo, a pesar de que no hemos estado finos en algunos momentos. Estoy contento con los esfuerzos del equipo, hubo momentos que bajamos el nivel porque no se puede aguantar ese pistón tanto tiempo. El Castilla tiene mucha energía, es un equipo correoso y que aprieta", analizaba Herrero en un tono sereno. "Al igual que antes estábamos más finos, ahora a lo mejor no tanto. No estoy preocupado. Al final es la teoría de la manta. La clave es el equilibrio, una línea donde seamos solidos en ambas áreas y a partir de ahí crecer".

Jokin: "Dudas no tenemos dentro del grupo"

También hablaba Jokin Gabilondo en zona mixta. "No creo que haya sido el peor partido. Hemos hecho cosas mal y que mejoraremos ciertos aspectos, hemos visto cosas positivas. No se ha estado tan acertado, pero hemos intentado en todo momento ganar, cosa que nos ha pasado en otros partidos, lo de echarnos a atrás. Creo que el Castilla individualmente tiene mucho potencial, con mucha gente acumulando gente por dentro; nos ha faltado cierta fluidez y acierto que no hemos obtenido. Yo podía haber estado mas acertado. Tuvimos ocasiones para ganar, para perder, pero en ese balance sacamos cosas buenas. Todos queremos ganar, somos los primeros. Estamos creando esa ilusión que nos gusta. Estos puntos hay que valorarlos, es tan importante al menos sumar cuando no se puede ganar. Le daremos valor a este punto. Dudas no tenemos dentro del equipo, confiamos cómo estamos entrenando. Al final en días importantes es bueno no perder".

"He tenido un gesto en el tobillo que no tenga importancia, también muscularmente estaba fatigado. Había que dejar sitio a alguien mas fresco. Aquí todos queremos jugar lo máximo, agradecidos por jugar lo máximo posible. Me da confianza jugar mucho; habrá días que se juegue mas o menos, pero el rendimiento no se limita a eso".