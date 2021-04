El jeque Al-Thani reaparece para rajar de Dortmund

En el día después del octavo aniversario de Dortmund, esa cicatriz que el malaguismo luce bien visible y que el paso del tiempo no mejora, el jeque Al-Thani, aún propietario del Málaga hasta que la justicia diga lo contrario, reapareció en las redes sociales para recordar una batalla que mantiene desde entonces para que se haga una investigación con el arbitraje de aquel partido.

"Todo el mundo sabe qué ocurrió ante el Málaga. Este es un juego de bandas y pedimos abrir una investigación internacional justa y transparente. Pedimos justicia y respeto. El día negro más del fútbol en el mundo", decía el jeque en un par de tuits con imágenes del evidente de los dos fueras de juego en la última jugada con el gol de Santana.

Tanto Málaga como Dortmund, en sus perfiles oficiales, recordaron aquel aniversario, cada uno por diferentes motivos.

Everyone know what happened against Málaga cfThis is bands gamewe ask to open international investigationFair and transparentwe ask for justiceRespect #Málagacf The Black day of football in the world #The_Black_day 9-4-2013 🌑@rfef @LaLiga @UEFA

Hace ocho años que nos despertaron...Pero jamás dejaremos de soñar.#VamosMálaga🔵⚪️ pic.twitter.com/2hP2LL6TZq — Málaga CF (@MalagaCF) April 9, 2021

@ChampionsLeague@FIFAcom pic.twitter.com/GZvJIC0v4y