La ampliación de capital del Málaga CF y las mochilas de Al-Thani y BlueBay

La ampliación de capital del Málaga es una especie de promesa que está en el aire, una suerte de maná que podría curar los males de un club que se está saneando pero que continúa con síntomas graves. José María Muñoz defiende esta vía pero también explica que hay muchos matices y que las aristas adicionales de la entidad de Martiricos tampoco ayudan. Está por ver que se condene a los Al-Thani, recordaba el administrador, que también habló acerca de BlueBay y su posible deuda pendiente.

“Me gustaría estar el tiempo justo, cuanto más tiempo esté yo aquí, es transitorio pero trabajo como si fuera a estar toda la vida aquí porque si no tomaríamos decisiones erróneas. Sobre la ampliación de capital se ha escrito mucho. Si recupera todos los cobros, no habría problemas. No hay sentencia condenatoria sobre los Al-Thani, así que son inocentes. Cualquier decisión que se tome con respecto a su porcentaje de participación, podría perjudicarles y me podrían meter una querella por la responsabilidad civil, sólo a mí, a nadie más. Es muy fácil decirlo pero mi responsabilidad es inmensa y es una operación de cirugía fina. Habrá que ver cuándo y cómo se hace. Sería una solución grande”, argumentó.

“La ampliación es una opción, el concurso de acreedores también es una herramienta y hasta más cómoda para mí, me quitaría mucha responsabilidad de encima pero podría ser nefasta para el Málaga. Cuidado por cómo y cuándo se hace”, afirmó el administrador, que no supo cifrar de qué cantidad debería ser la misma teniendo el cuenta sobre todo disponer de ingresos para finalizar La Academia: "Menos de 20 millones lo dudo. Aunque hay gente interesada en que sea menos de 20 y en hacer operaciones acordeón, que perjudicarían a los accionistas actuales y eso no lo voy a consentir".

Tasación de las acciones

Hay que recordar que los títulos están embargados por orden de la jueza Ruiz González y se está a la espera de que se determine su valor. "En el tema de las acciones sé que están trabajando dos compañeros, Victoria Oliva y Salvador Pedraza. Están con la tasación, pero no es un informe que se pueda hacer en 15 días, necesitarán, creo, varios meses. Estamos en contacto con ellos", contó.

También está por ver cuándo vuelven a contar con abogado los Al-Thani después de la renuncia de Baker Mackenzie. "Con respecto a la defensa, sé que renunciaron pero no mucho más. Si se admitió la renuncia o no. Desconozco que no estén en el procedimiento, a mí me siguen apareciendo los abogados. El procedimiento penal es muy garantista de la defensa. Si no nombran abogado, se les asignará uno de oficio, nadie puede estar sin defensa. No hay un plazo sobre ello, pero me imagino que su señoría lo decidirá en breve", dijo Muñoz.

BlueBay

Con respecto a BlueBay, Muñoz está dispuesto a ir hasta el final. "El famoso contrato publicitario que tuvo BlueBay con el Málaga en esas temporada 2013/14 2014/15 lo descubrimos entre la multitud de documentación que hay en el Málaga y automáticamente chequear si tuvo reflejo en la contabilidad del club y en sus cuentas anuales. Y comprobamos que no tuvo reflejo en la contabilidad del club ni en las cuentas anuales", comentó.

"Lo comuniqué al juzgado y, entre otras cosas, quiero conocer qué cruce de información hubo entre los directivos del Málaga en aquel momento y BlueBay, por eso pedí auxilio a su señoría para que, a través del grupo que tenemos asignado para el blanqueo de capitales, realizara la investigación. Por mi parte, como no me consta pago ni compensación, hice un requerimiento notarial a BlueBay, para que nos paguen. De momento sólo hemos recibido un burofax para informarnos de su domicilio. Yo estoy a expensas de la policía en este caso. Si me confirma que estoy en lo cierto, iniciaré las medidas judiciales que considere y lo voy a hacer, estoy esperando a la policía", aseveró el administrador.

Insistió en que no es nada personal: "BlueBay no es accionista del club, es a través de NAS Spain de la que yo soy administrador judicial y de la que ellos tienen el 49% y la familia Al-Thani, el 51%. Mi relación no es ni buena ni mala, yo hago mi trabajo. Trato de llevarme bien con todo el mundo, no tengo un carácter antipático y trato de ser afable con todo el mundo aunque no lo consiga. Pero no he venido a hacer amigos, he venido a cumplir mi trabajo. Esa reclamación va a seguir con independencia de que nos sentemos a hablar si tenemos que hacerlo. Priorizo el Málaga. No defiendo ningún interés personal de nadie, ni de ningún grupo".

Puerto de La Bajadilla

Nuevo elemento en la película de los Al-Thani, que recuperarán en teoría un aval de 4,2 millones por aquel viejo asunto del puerto marbellí. "La solución del Málaga puede ser la ampliación, pero entraña muchos riesgos en todos sentidos. Si seguimos con este estrés de tesorería, estamos trabajando en planes A, B y C. Unos 4,2 millones que posiblemente quedarán en 2,8. La providencia no la he visto pero tengo entendido que se le ha dicho a la Junta que ejecute la sentencia. Se devolverá a quien se crea que debe devolverse. La familia Al-Thani podría entregárselo al Málaga, podría ser una solución y me encantaría. Ese dinero va a ser preventivamente embargado. Pero ese dinero no llegaría tan rápido al Málaga porque la sentencia no es firme".