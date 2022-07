El jeque Al-Thani sigue a lo suyo: "No rendirse nunca"

El jeque Al-Thani sigue más que activo en sus redes sociales. El aún máximo accionista del Málaga CF dejó un mensaje tan claro como enigmático a través de su perfil de Instagram. Acompañada de una fotografía de su etapa en Málaga, en el palco de La Rosaleda, el catarí escribía "never give up", o lo que es lo mismo, "no rendirse nunca".

Al-Thani sigue enfrascado en un proceso judicial que él mismo retiene y paraliza ante su negativa y la de sus hijos a tomar declaración para poner punto y final a su disputa con BlueBay por la propiedad de las acciones que él posee. La jueza ha contemplado la posibilidad de emitir una orden de búsqueda internacional para él y sus hijos (Nasser, Rakan y Nayef).

El catarí mantiene en sus redes su apariencia como presidente del Málaga CF, así lo anuncia en su biografía bajo un link a la web del club. También usa una foto de perfil de aquella etapa y publica tweets periódicamente en relación con el Málaga.