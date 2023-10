El jeque Al-Thani, triste por Palestina y feliz por el Málaga

El jeque Abdullah Al-Thani volvió a dejar un mensaje relacionado con el Málaga en sus distintos perfiles de redes sociales. Se mostró consternado por todo lo que está sucediendo en Palestina, pero quiso hacer un pequeño inciso para acordarse del conjunto blanquiazules tras su reciente triunfo contra el Melilla en La Rosaleda.

"No es tiempo de celebración por causa de guerras, destrucción y mártires: niños, mujeres y ancianos. En esta guerra, de la que nadie se beneficia excepto sólo la destrucción, la muerte, y sin hogar y refugiados", mostrando un corazón roto en dos mitades y aludiendo al gran pesar y dolor que hay en él por este conflicto. Así remató: "Pero yo no quiero irme sin felicitar a mis queridos fans del Málaga CF por esta nueva victoria volveremos pronto. Volveremos".

