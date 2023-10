Dani Sánchez, una alternativa competitiva

Dani Sánchez es la alternativa al lesionado Víctor García, que estaba siendo pieza importante en el entramado de Sergio Pellicer, de hecho dio más pases de gol que nadie. Pero el zurdo malagueño está dando buen nivel desde que salió en la segunda parte ante el San Fernando. Con dos titularidades seguidas, parece que habrá más por la lesión del catalán, debe seguir progresando y ofreciendo un mejor nivel, como él mismo se exige.

"Voy de menos a más, llevaba mucho tiempo sin competir 90 minutos, desde que estaba en el Numancia no había competido oficialmente. Me voy encontrando mejor, aquí la exigencia es máxima y no hay excusas. En la segunda parte nos ha faltado ser incisivos arriba, nos hemos encontrado físicamente igual un poco flojos. La afición merece los tres puntos, ahora a trabajar esta semana para el siguiente partido", decía el lateral que pasó por la cantera del Real Madrid y que la próxima semana se enfrentará a su ex equipo.

"Ojalá llegase Víctor mañana, las lesiones no se le desean a nadie, me gustaría entrar por méritos propios, a nadie le gusta entrar así", decía con elegancia Dani Sánchez sobre cómo ha llegado a la titularidad, al tiempo que valoraba su actuación: "Creo que he estado correcto, pero no estoy aún en el nivel que puedo dar. Han sido dos partidos en cinco días, los compañeros han competido de manera increíble y les doy la enhorabuena, son magníficos".

Cerraba hablando sobre lo que supone para un malagueño jugar en una Rosaleda tan volcada: "Queríamos que llegase el partido, es mi primer partido con 24.000 personas, es espectacular. Tenía los vellos de punta al comenzar el partido, hay pocos equipos que te puedan generar esto. Al final estábamos cansadetes, pero los tres puntos se quedan en casa y es lo más positivo para todos".