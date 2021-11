José Alberto: "No podemos encajar tantos goles fuera de casa"

No encuentra el Málaga el camino a la victoria fuera de casa. No es sólo eso y es que perdió cuatro de los seis últimos. El balance en ese tramo es de dos puntos de 18 posibles. Aunque en La Rosaleda vuelta, si quiere mirar hacia arriba es imperativo equilibrar las cuentas porque ahora no dan. En Cartagonova mostró una versión inferior al Cartagena, que firmó un triunfo sólido y contundente. No hizo autocrítica en rueda de prensa José Alberto López, que dijo poco más que el equipo necesita mejorar lejos de Málaga.

Más información Cartagena-Málaga: resultado, resumen y goles del partido de Liga (3-1)

Un repaso a la idea (3-1)

Galería gráfica: El Cartagena-Málaga CF, en fotos "El resultado es excesivo para lo que vimos. En situaciones de juego creo que fue un partido muy equilibrado", comenzaba el ovetense, que era cuestionado por la acción que dericó en el 1-0 y que generó polémica: "No la vi. El Comité Técnico de Árbitros está para verla y evaluar. Yo estoy para evaluar el partido de mi equipo y no para hacerlo con la actuación arbitral". El entrenador del Málaga vio un partido "parejo" en el juego. "El partido fue muy parejo, pero no podemos encajar tres goles en situaciones a balón parado. Independientemente de cómo vengan esas acciones. No podemos encajarlos", analizaba el técnico, que insistía: "Fue un partido muy parejo. Nos costó generar acciones de finalización y al Cartagena también, esa es la realidad. El partido fue muy equilibrado, no para el 3-1. Pero esto es fútbol, los merecimientos sirven de poco. Lo que tenemos que hacer es mejorar, es obvio". El balance a domicilio del conjunto blanquiazul es muy pobre. Sólo lo maquilla La Rosaleda, donde está impecable. "La realidad es que hicimos partidos anteriores buenos, pero lo que sirven son los puntos y competir al límite. No podemos encajar tantos goles fuera de casa. En casa estamos bien, pero fuera encajamos demasiado. Debemos mejorar mucho", aseguraba José Alberto López, que continuaba: "Tenemos que mejorar fuera de casa. En casa somos un equipo muy fiable y fuera encajamos muchos goles. Esa es la realidad. El equipo compite bien pero tenemos que mejorar, es evidente". Se le preguntaba sobre la diferencia del descanso entre los dos equipos. Era claro. "No busco excusas ni disculpas. Lo dije en la previa antes de tener el resultado. No es normal que haya 48 horas de diferencia, de tener una recuperación completa a venir con cierta fatiga. El Cartagena ganó porque metió tres goles y nosotros solamente uno. Nadie se va a acordar si nosotros tuvimos dos días menos de descanso", cerraba.