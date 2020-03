Sergio Scariolo lo ha sido todo como entrenador de baloncesto, pero el fútbol y el Inter de Milán forman parte bien arriba de su escala de pasiones. Desde Toronto, donde debe cumplir cuarentena en estas primeras semanas de parón de la NBA, con el horizonte incierto por si se puede solapar con los Juegos Olímpicos o no, recuerda para Málaga Hoy la figura de Joaquín Peiró, ex entrenador del Málaga fallecido este miércoles, un jugador que hizo historia con el equipo italiano, con el que ganó dos Copas de Europa en los años 60, en la infancia de Scariolo, en 1964 y 1965.

"Tampoco tengo un recuerdo muy claro de él jugando, era pequeño, pero sí que era uno de los jugadores más importantes de la Grande Inter", dice Scariolo sobre aquel equipo que ganó dos Copas de Europa, en los años Recuerdo muy bien en mi adolescencia que era un jugador muy respetado y muy querido en Milán, dejó muy buen recuerdo en Inter y Roma, el otro club en el que le recuerdo jugando. Era un delantero que podía maniobrar la pelota, no un tótem de área, sino que participaba en el juego. Por lo que siempre he oído, un muy buen compañero y jugador de equipo", rememoraba Scariolo, que no pudo coincidir con Peiró en Málaga por apenas meses. Peiró acabó en junio de 2003 su compromiso con el Málaga y Scariolo llegaría al Unicaja en octubre de 2003.

El club italiano recordaba en un emotivo artículo en su web un gol histórico al Liverpool clave para acceder a una final de Copa de Europa en el que robó con astucia el balón al portero, Lawrence, y enunciaba un once grabado a fuego en la memoria neroazzurra: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarnieri, Picchi, Jair, Mazzola, Peiró, Suárez y Corso.