Las lágrimas de liberación de Dani Martín

Dani Martín rompió a llorar cuando terminó el partido ante el Girona. El portero asturiano, a sus 23 años todavía, ha probado la hiel del fútbol. Ahora se libera con estos minutos que José Alberto López le concedió y que suponen además su debut con el Málaga de manera oficial.

"Al final del partido me he emocionado. Tenía los nervios a flor de piel, y he estado pensando por lo que he pasado, con dos lesiones muy graves en el ligamento del tobillo y la rodilla. Ha sido muy duro. Tras las dos recuperaciones, volver a competir te emociona. Es lo que más queremos los jugadores, estar en el terreno de juego. Sea por decisión técnica del entrenador o por otra circunstancia, estar fuera es duro. Hacía un año y medio que no jugaba. Al pensar por el dolor que he pasado, se me saltan las lágrimas", confesó el meta asturiano.

Estuvo bien en su estreno el cancerbero cedido por el Real Betis: "Ganar y tener la portería a cero es lo que deseas para un debut. Me lo esperaba por algunas explicaciones durante los entrenamientos de la semana. Sentí que tenía posibilidades de jugar. Dos horas antes vi el nombre en la pizarra, y los nervios salieron un poco a flor de piel".

Su titularidad pilló a muchos por sorpresa, incluido el propio Dani Martín, que dejó en el banquillo a Dani Barrio: "La competencia es espectacular. Me encanta entrenar al lado de Dani, tiene mucha experiencia y se nota. Nos hacemos mejor el uno al otro. Dándolo todo en cada entrenamiento, el nivel de los dos aumenta. Estoy muy contento de tenerlo como compañero. Le agradezco mucho el apoyo que me ha dado. Dentro del campo intento disfrutar cada momento".