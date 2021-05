Málaga-Castellón: resultado, resumen y goles del partido de Liga (3-0)

El Málaga concluyó una temporada muy difícil con un triunfo claro ante un diezmado Castellón, ya descendido, y de esta manera cortó una racha de siete partidos sin ganar, que le supone acabar duodécimo con 53 puntos.

El conjunto malagueño, que no pudo despedir en el campo a su entrenador, Sergio Pellicer, que no continuará pero no estuvo en el banquillo por estar sancionado, fue el único que existió en los primeros minutos frente a un Castellón opaco y triste, que defendía el botín del empate como podía ante las embestidas malaguistas.

Dos ocasiones tuvo el Málaga en los primeros ocho minutos, una del centrocampista franco argelino Yanis Rahmani y otra del extremo derecho Jairo Samperio, que hizo al guardameta Campos, coronarse con intervenciones de gran mérito.

Los locales, después del inicio fulgurante, bajaron el ritmo y el Castellón comenzó a imprimir más ritmo y a igualar las fuerzas e incluso hubo un gol, finalmente anulado por fuera de juego del delantero Juan Ortuño.

Cuando mejor estaba el equipo castellonense, un gran pase del centrocampista Cristian Rodríguez, tras error de la zaga, posibilitó que el delantero Caye Quintana, batiera por bajo a Campos.

La segunda parte tuvo poca incidencia, con más presencia del Málaga en campo contrario buscando el gol de la sentencia, que no llegaba por la falta de definición de jugadores como Rahmani o Caye Quintana.

Tuvo que ser el recién salido al campo, el punta serbio Stefan Scepovic, que aprovechó una gran combinación entre Cristian Rodríguez y Joaquín Muñoz, para dejar prácticamente sentenciado para el Málaga, en el minuto 65.

Los últimos instantes fueron muy plácidos para el Málaga, que incluso volvió a marcar por un insistente Scepovic, que intentaba ganarse el continuar en el club malagueño la próxima temporada.

3-0, permanencia conseguida y día de muchas despedidas de jugadores cedidos y que acaban contrato y, las más dolorosa, la del técnico Sergio Pellicer, que dejará el banquillo malaguista.

Resumen del Málaga-Castellón

Resultado del Málaga-Castellón