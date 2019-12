Rubén Baraja se estrenaba como entrenador del Tenerife en La Rosaleda con derrota. El entrenador expuso su visión del partido: "Sólo valoro desde la perspectiva de lo que llevo aquí: cuatro días. En la primera parte el Málaga ha sido un poco mejor en cuanto al dominio pero sin grandes ocasiones de gol. En ese dominio ha llegado la acción del 1-0, ha sido un fallo nuestro en la marca y en no estar concentrados. Hemos acabado bien la primera parte y en la segunda creo que el control del juego lo ha tenido el Tenerife en todo momento. No tuvimos la continuidad en cuanto a juego y llegadas para generar peligro".

Pero Baraja no quedó satisfecho con la interpretación del videoarbitraje en la acción que dio pie al segundo gol del Málaga: "El 2-0 viene en una acción desafortunada y para mi rompe el partido. El Málaga ha tenido fortuna en la definición, sobre todo en el rechace que le cae en el primer gol y en el segundo, en una acción de VAR que no sabemos que ha podido interpretar el árbitro del VAR porque ha sido parecida a la jugada siguiente que un jugador del Málaga también ha tocado con la mano. Viene de un empujón previo y no creo que tenga intención de cortar jugada, pero bueno es la valoración que han hecho".

El técnico se mostró crítico con los suyos aunque señaló que la segunda diana malaguista fue determinante: "Nos ha faltado claridad en los últimos metros, cada ataque llegando por fuera, poder poner la pelota con intención, en los centro laterales nos ha faltado remate. A mi me gusta que cuando llegues puedas crear peligro, no hemos tenido tranquilidad en los últimos metros. Ellos también se han defendido bien, pero nos ha costado mucho generar peligro. El resultado no nos gusta y menos en el inicio, pero es lógico que pensemos que podemos mejorar cosas".