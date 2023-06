El 'malagueño' Dean Huijsen amplía con la Juventus hasta 2027

Está llamado a ser uno de los centrales más importantes de los próximos años. Dean Huijsen, el holandés criado en Marbella y formado en La Academia del Málaga, afianza su posición en la Juventus de Turín, que ha ampliado el contrato del joven defensa hasta el año 2027. El acuerdo fue anunciado este 16 de junio, pero llevaba ya encarrilado desde el pasado mes de febrero, que ha despertado el interés de grandes de Europa como el Barcelona o el Bayern de Múnich.

"Dean Huijsen renueva con la Juventus hasta 2027. El central holandés, nacido en 2005, que se incorporó a la Juve procedente de Málaga en el verano de 2021, disputó esta temporada 40 partidos con la Juventus entre Sub 19 y Next Gen, marcando 10 goles: 4 en el campeonato Primavera 1, 3 en la UEFA Youth League, 2 en la Coppa Italia Serie C y 1 en el campeonato de la Serie C. Para él también dos amistosos con el Primer Equipo en diciembre de 2022, ante Standard Lieja y Rijeka. La renovación ya es oficial", dijo la Juventus en su comunicado oficial acerca de la continuidad del defensa.

Pellicer lo subió al primer equipo

Dean Huijsen es un defensa central de origen holandés y 1,95 de altura, de la camada de 2005. En el pasado mes de febrero llegó a entrenarse con el primer equipo bajo las órdenes de Sergio Pellicer cuando todavía no había cumplido los 16 años. La Juve dejó unos 200.000 euros y con unas variables existía la posibilidad de que fueran 300.000 euros más.

El joven, que llegó a Marbella con apenas cinco años y con diez ya había sido reclutado por el Málaga. Tanto España como los Países Bajos llamaron a su puerta y finalmente se decantó por los colores naranjas. No le ha ido mal, todo lo contrario, de oranje. El pasado verano lideró a su equipo para conducirlo a la final del Europeo sub 17. Ya se ha estrenado con la Vecchia Signora aunque sea en amistosos y la multinacional Adidas también le echó el guante para ser uno de sus futbolistas.