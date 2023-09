Malestar en el Málaga con el alcalde

En el Málaga sentaron bastante mal los tuits del alcalde en los que hacía referencia a una hipotética "ampliación de capital" si el actual propietario se resiste a vender. Los máximos responsables de la entidad de Martiricos no lo han ocultado y así lo han deslizado en diversos ámbitos al considerar que es una fórmula que no se puede llevar a cabo y que enrarece el entorno dada la posición de quien lo propone.

En el club de Martiricos se esperaba también una aportación mayor por parte del Ayuntamiento, que finalmente hizo una reducción drástica de su ayuda económica al Málaga después de la millonaria inversión que realizó un año atrás pensando en un posible ascenso a Primera División. No pasan por su mejor momento las relaciones entre los dirigentes de la entidad y De la Torre, que también ha cargado con dureza por la confección del equipo.

De momento se han pronunciado al respectos de sus diversas manifestaciones públicas tanto Loren Juarros, aludido por las críticas al equipo, como Sergio Pellicer, que trata de marcar su senda llamando a la unidad.

"Málaga es una ciudad pionera por todo lo que se está haciendo y el trabajo del alcalde ha sido espectacular. Necesitamos confianza e ilusión. Me acuerdo de las cuatro patas que decía Simeone. La pata más importante es la afición. Son declaraciones que, creo, no ayudan. Tengo muchos partidos y las he visto de todos los colores. Hay que dar el máximo apoyo”, afirmó Pellicer en su última rueda de prensa.

Loren Juarros

"Desde que he llegado aquí, no tengo Twitter, pero más o menos me voy enterando de todo. Veo al alcalde hacer bastantes comentarios o planteamientos deportivos. Máximo respeto hacia el como la máxima autoridad de Málaga. Que el público es formidable, no tengo una duda; no es la situación ideal que el club esté intervenido, los gestores se están dejando la vida, teniendo en cuenta que esto parte de lejos; ahora se está dando viabilidad con todas las dificultades. La actitud es formidable, lo del club ojalá no fuese tanto. Me gustaría tener una charla con él un día, de valoraciones deportivas y tratar de convencerle. Fue el primer partido en casa y buscamos el segundo gol hasta el final, seguro que con esa actitud vamos a ganar muchos partidos. Vi una comunión tremenda, más allá de ganar un partido. Hay que darle de comer a eso. Le pediría al alcalde que vaya en esa línea, que aporta al club económicamente, pero le pediría más afinidad y que tuviese mas cercanía; esos comentarios no ayudan a construir algo nuevo", expresaba el director deportivo el pasado miércoles.

Declaraciones de De la Torre

"No es formidable sinceramente. Yo les deseo lo mejor. Comprendo que es difícil que con este equipo miremos muy hacia arriba pero ahora es el que tenemos y mi deseo es que podamos subir a Segunda con él", decía el mandatario sobre la situación del club esta misma semana.

"Lo ideal es que los propietarios, que en su día hicieron un esfuerzo pero después no han sido capaces de mantenerlos y no entro en si hay o no deudas de alguno de ellos al club, si no pueden estar en condiciones de dar y poner lo que el club necesita, que dejen paso a otros vendiendo lo que valga el club a personas que tengan interés en ello. Poder hacer un club potente, prestigioso, con posibilidades de llegar, no solo a Primera División, sino a Champions, lo digo sinceramente. Eso es lo que deseo para el Málaga y para la ciudad", explicó.

Tras el partido ante el Castellón había tuiteado esto: "Creo que el Málaga se ha esforzado en Castellón, un grupo de buenos aficionados se desplazó para apoyar.... Pero, necesitamos un mejor equipo, que los propietarios actuales vendan y, si no es así, realizar una ampliación de capital que permita tener lo que Málaga merece".

Después de ganar al Atlético B, insistió: "¡Tenemos una formidable afición!, pero el Málaga, a pesar de la victoria de hoy, no es tan formidable. Deseo lo mejor al equipo, ¡pero la ciudad y la provincia de Málaga merecen más! Sigo pensando que los propietarios actuales deben vender y si no ampliación de capital".