Pellicer cierra las grietas con Loren Juarros

No ha sido un verano fácil en Martiricos, donde además de algunas tiranteces internas también se han mostrado públicamente desacuerdos a la hora de desenvolverse en el mercado de fichajes y en la confección de la plantilla. Pero cerrada la ventana hasta enero, Sergio Pellicer va cerrando las grietas: “Loren y yo somos personas de fútbol, sabemos los valores del deporte, sabemos que lo que pasa en el campo se queda en el campo aunque luego tengamos diferencias. Es que es bueno, a veces la sinceridad se malinterpreta. Entre nosotros tiene que haber sinceridad y transparencia, y al final no hay ningún tipo de rencor. Queremos lo mejor. Loren quiere lo mejor, yo quiero lo mejor. El compromiso es brutal, tanto él que acaba de llegar y está buscando una fórmula, una idea de trabajo, un proyecto... Yo ya llevo más tiempo que él e intento sobre todo darle unas ideas. A partir de ahí, luego es trabajo en equipo. Tengo una relación de muchísima confianza. Cuando no ve alguna cosa bien, pues nos la dice. Estamos para exigirnos. No se tiene que preocupar nadie, eso es bueno. No todo es paz y amor, esto es bueno, no buscar la coletilla, que si nos llevamos mal... Nos llevamos estupendamente, somos dos tíos que vamos de cara y los dos nos vamos a dormir tranquilos. Eso es honestidad, trabajo y el máximo compromiso”.

El entrenador cambió el chip y se nota en sus respuestas: “Lo más importante es que ya está todo, ahora necesitamos unión y confianza en los chicos. Hay mucha ilusión y hambre, tenemos que sacar el máximo rendimiento y dar un paso adelante. Estamos contentos con lo que veo en el día a día y en la semana. Espero que el domingo podamos seguir generando esa confianza. Se vio en el último gol y hay quedarle continuidad. Lo importante es que haya ilusión, hambre y competitividad diaria”.

Fichajes de Ramón y Haitam

“Si Ramón y Haitam están al 100%, son los mejores fichajes. El problema es el tiempo, que no podemos tener prisas. Ahora estamos focalizados en que se recuperen lo mejor posible, para participar y tener su mejor nivel. Tienen su proceso. Va a ser cuestión de tiempo, pero no cercano”.