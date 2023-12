La media inversa del Málaga CF

Los números del Málaga están muy cerca de lo que siempre se ha llamado la media inglesa. Ganar en casa y empatar fuera. Lo que pasa es que esta premisa está siendo al revés. Lo que consigue como visitante se lo está dejando luego en La Rosaleda, donde ya acumula cuatro partidos sin celebrar una victoria. Esta media inversa no sólo no sirve para aguantar el pulso a los dos gallitos del Grupo 2 de Primera RFEF, Castellón e Ibiza, es que le ha llevado a ser alcanzado por el Córdoba y cada vez más cerquita al Algeciras, con quien cerrará 2023 en Martiricos.

El discurso ha pasado de “La Rosaleda gana partidos” a “La Rosaleda pesa”. Lo cierto es que puede que se sienta algo de presión, pero tampoco ha sido tan exigente la afición con el equipo como para que se sienta angustiado. Al contrario, ayuda a empujar cuando más flaquean las fuerzas. No puede será una rémora jugar con 20.000 (a pesar de que el sábado no se llegó a 16.000, no es la norma). Es más bien un problema futbolístico.

El Málaga es sólido en defensa, donde concede más por errores puntuales de jugadores que por desajustes colectivos. Controla gran parte de los partidos. Juega bien a morder al rival en su propio campo. Roba y pica. Si el contrario quiere llevar la iniciativa, lo suele agradecer. Así que fuera de casa está como pez en el agua. De hecho, no pierde desde Castellón, jornada uno. Sin embargo, a la hora de tener que abrir a los adversarios la película cambia.

Cuando le toca proponer se le baja la persiana y faltan mecanismos distintos a los que está proponiendo, dependiendo por momentos más de la inspiración de jugadores que de su plan. Ganó con el gancho al Melilla, no supo destripar el Real Madrid Castilla, salvó de milagro un punto contra el Córdoba, besó la lona ante el Alcoyano y se chocó una y otra vez contra el muro del Atlético Sanluqueño.

Tres goles en los últimos cinco partidos. No sólo por falta de pegada. El Málaga necesita nuevos modos ofensivos, distintos a lo que está poniendo en práctica hasta el momento, explorar en las virtudes de esta plantilla a la que seguro que aún se puede sacar más jugo, nuevos jugos.