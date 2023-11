El mejor gol de Dioni con el Málaga

Cumplió un sueño, varios en realidad, Dioni Villalba. Sabe mejor que nadie lo que es hacer el viaje de vuelta a Ítaca y se esfuerza porque su experiencia también ilumine el camino de los jóvenes canteranos del Málaga. El rey del gol de bronce marcó uno importantísimo este verano con un consejo de oro.

"Su agente es mi primo. Tengo relación con él e, incluso, lo recogí al principio de temporada para llevarlo a entrenar. Es un buen chico, bastante centrado para la edad que tiene. Un día, en el coche, le dije que se pensase bien las cosas. Lo llamó el Madrid, y el Madrid es un club grande, pero no hay nada mejor que debutar con el equipo de tu tierra. Eso está por encima del Madrid, del Barça y de cualquiera. Si te vas fuera, quizá esa oportunidad no vuelva. Que juegue aquí, que disfrute del momento y después ya se verá", contó sobre Izan Merino en una entrevista a Relevo. El joven internacional, recién llegado del Mundial sub 17, estuvo muy cerca del Real Madrid.

Es un pilar donde se puede apoyar otros canteranos que están teniendo relevancia en el primer equipo como Roberto, Dani Lorenzo, Larrubia y demás. Cree en ellos y en su madurez: "No he visto a ningún chaval al que le pese La Rosaleda. Al principio pensaba que nos haría falta veteranía, pero están demostrando estar superpreparados para jugar en el Málaga".

Se pone en pellejo ajeno y todavía hoy alucina: "A veces me pellizco y pienso: 'Coño, que estoy en el Málaga'. Soy de aquí, llevo muchos años queriendo venir y era uno de mis sueños, otro que he cumplido. Defiendo los colores del equipo de mi tierra, de mi ciudad. Ahora, lo que más quiero es ascender a Segunda con el Málaga. Sería precioso".

"Yo he disfrutado mucho del fútbol. Tengo la espinita de no haber jugado más en Segunda y haberlo hecho bien, pero estoy supercontento con la carrera que he hecho y el nivel que he dado. He jugado en equipos históricos, con aficiones, en un Baleares que quería crecer… Me siento orgulloso", recordaba el malagueño.

Marcha del Málaga en Primera RFEF

"A nuestro inicio de temporada le doy una nota alta. Habrá gente que diga que lo podemos hacer mejor, pero no es fácil bajar a Primera Federación después de tantos años: hay que recomponerlo todo, hacer una plantilla nueva, que todo el mundo congenie…", sentenció.