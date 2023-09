"El Real Madrid ha apretado mucho por Izan Merino"

Hubo hueco para algunos nombres propios. Apareció el de Izan Merino, tentado hasta la extenuación por el Real Madrid, pero al contrario que con Cristian y Álex Calvo, el Málaga no ha cedido a las presiones y se ha mantenido en la entidad. "Lo que se ha planteado al Madrid siempre y lo que dice la jueza: que tiene una cláusula. La jueza puede tomar una decisión en función de las valoraciones del club y ha dicho que no sale. Que paguen la cláusula y decida el jugador. Es muy valorado aquí, tiene licencia juvenil y así va a segur. La intención es que compita con el Malagueño, entrenará con el primer equipo y si vemos que le falta competición, competirá con el Malagueño. El tema con el Real Madrid está acabado, ha apretado mucho en algunas situaciones, más de la cuenta", señaló Loren Juarros.

Luego pasó a matizar el tema del modelo de cantera a través de la figura de Andrés Caro, que se marchó al Betis B: "Ese modelo de cantera no quiere decir que se queden todos, por valoración de los jugadores; si establecemos los jugadores entre 18 y 21, va a haber un tapón por detrás. Los que son muy buenos o te dan rendimiento, les haces sitio; no quiere decir que porque seas cantera se te regala. Lo de Andrés Caro no voy a decir que se ha hecho mal, las exigencias o la situación hace que aparezca en el club, por lesión o lo que sea y el entrenador recurre a él. En mi metodología, no se hace correcto, él ha tenido unas apariciones en el primer equipo y durante la pretemporada entendemos que no va a tener una participación alta, más los refuerzos. El míster entiende que le va a faltar poso, tiene dos años más de contrato; él ya es jugador del primer equipo a todos los efectos y hablamos con él, no le favorece no competir. No acepta cambiar esa licencia, sobre todo el representante".

"A partir de ahí buscamos una cesión pura y dura, que compita y hagamos una valoración el año que viene. Equipos de Primera RFEF y Segunda se plantean, pero el representante dice que quiere ir al Betis, nos hace valorarla y ellos ponen una opción de compra, que no es importante, con alguna variable, también con porcentaje de traspaso que cobraríamos. No nos gusta eso, pero una cesión a un filial es casi inevitable. Valoramos los jugadores que vienen por detrás, incluso del juvenil, en esa franja de 19 años, esa plaza está cubierta, que otros jugadores nos pueden ayudar. Por eso aceptamos la salida y no la bloqueamos, porque no le podíamos asegurar plaza en el primer equipo", sentenció.