El fiscal pide a la jueza que intervenga durante seis meses la administración del Málaga

Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga, que presentó la querella criminal contra los Al-Thani, salió muy satisfecho de la vista que se celebró en la Ciudad de la Justicia para tratar esos presuntos delitos de “administración desleal” y “apropiación indebida” que se estudia en el caso que trata el Juzgado de Instrucción número 14. Y es que, según comunicó, el ministerio fiscal ha solicitado que se nombre una administración judicial para el Málaga durante seis meses. También se pide una fianza de 5.4 millones de euros a los propietarios.

"Habíamos solicitado la constitución de una Administración judicial y la imposición de una fianza. Tenemos la satisfacción de que el ministerio fiscal apoya nuestra tesis y ha solicitado que se nombre una administración judicial por un periodo de seis meses. Esto no es vinculante para su señoría, que tendrá que ver y valorar si eso es necesario" explicaba Valverde, que comentaba que la APA ha ampliado esa petición: "Tanto nosotros como la representación del Ayuntamiento nos hemos adherido a la petición del ministerio fiscal y hemos pedido que se extienda hasta el 30 de junio de 2021, la final de la temporada siguiente. Entendemos que con seis meses de administración no hay tiempo para ver a fondo cuál es el estado del club y tomar las medidas necesarias. Hemos solicitado que sea desde este momento hasta el 30 de junio de 2021. Por parte del club se han opuesto, creen que es una medida desproporcionada y han pedido a su señoría que no lo admita".

"Ha habido un tema procesal, el letrado de la familia Al-Thani no tenía los poderes en regla, tenían que ser apostillados por la embajada española, lo han conseguido aparentemente, presentaron una copia y la señoría dio una serie de días para que presenten el original. No sabemos las causas por las que no ha venido. Ha mandado de apoderado a los letrados. Lo único que se ha visto ha sido la necesidad o no de constituir esa administración judicial. Nos hemos basado en una documentación del Consejo Superior de Deportes. Agredecemos el trabajo que el juzgado está haciendo y a su señoría la prestancia. LaLiga ha presentado alguna documentación, la última es la del CSD es bastante más prolija. No hay plazo, resolverá adecuadamente. La resolución del recurso de reforma que presentamos es lo que dictaminará la medida o no. Su señoría resolverá", explicaba Valverde, que considera "muy importante" esta petición: "En la lectura del informe del ministerio fiscal estábamos a la expectativa, para nuestra satisfacción han entendido que hay unos indicios de delito, que hay una necesidad de esa medida cautelar par que no se siga produciendo esa actitud presuntamente delictiva".

"Estamos esperando que su señoría resuelva, no hay una plazo. Este señor ha llegado con un poder. La pieza principal era ver la medida cautelar, que es lo más importante ahora mismo. Para la toma de declaración adoptará las medidas necesarias. Hay una parte de las actuaciones que son secretas", proseguía Valverde, que destacaba que el registro judicial que tuvo lugar en La Rosaleda ha sido importante:" "La policía ha hecho un informe y se lo ha pasado a la fiscalía, que ha cambiado el criterio que tenía a raíz de ese atestado. Al principio decía que era muy prematuro constituir una administración judicial y ahora sí entiende que puede haber indicios de esa criminalidad y puede ser necesaria".

Sobre la presencia de Richard Shaheen, director general del Málaga, Valverde aseguró que "ha servido para ilustrar a su señoría de algunos aspectos económicos del club, de asuntos de accionistas. En última instancia se le ha preguntado si se habían aprobado las cuentas de la temporada pasada. Dijo que se va a hacer el día 31 de marzo la Asamblea de Accionistas".

Los representantes del Málaga no hicieron declaraciones y se remitieron a un comunicado que mandarán en las próximas horas.