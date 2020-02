El jeque Al-Thani no se presenta a la citación de la jueza

Nuevo episodio en los juzgados del Málaga. Con motivo de la querella criminal presentada por la APA (Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga), respaldada como acusación particular por el Ayuntamiento de Málaga, estaban citados por la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 14 en la Ciudad de la Justicia a las 10:00 horas todas las partes implicadas, con un citación para declarar los investigados por la querella de la APA, el jeque Abdullah Al-Thani, como presidente de la entidad, y los miembros del Consejo de Administración, sus hijos Nasser, Nayef y Rakan Al-Thani por los presuntos delitos de “administración desleal” y “apropiación indebida”.

Como era previsible, el jeque Al-Thani no se ha presentado, no se tenía confirmación de que fuera a volar a España, donde no está desde mediados del año pasado. Tampoco lo hicieron sus hijos. Por allí estaba el director general del club, Richard Shaheen, que llegó acompañando a Jesús Santos Alonso, el prestigioso abogado que Al-Thani ha contratado para defenderse en este caso. Con un currículum prestigioso atrás, fue miembro de la Audiencia Nacional, desde 2012 trabaja con el despacho Baker & McKenzie.

Con una minuta importante, Santos Alonso ha sido protagonista en casos mediáticos, como el Palma Arena o la Gurtel. También asesoró a Cristiano Ronaldo en su litigio con Hacienda que acabó con un acuerdo con el portugués.