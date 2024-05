La mutación del Málaga CF que promete Pellicer

El Málaga CF manifiesta una falta de gol preocupante. Al equipo se le baja la persiana con frecuencia, a veces por falta de creación y otras por adolecer de eficacia, salvo Roberto, algunos chispazos de Dioni y tantos esporádicos de otros miembros. El fichaje invernal Avilés no ha sumado y es difícil encontrar gente con pólvora. Una de las causas del gatillazo de este Málaga en las últimas semanas, aún subsanable para el play off, urge una puesta a punto en todas las parcelas en estos tres ensayos finales. Desde el 0-3 al Alcoyano, un 24 de febrero, no se marca más de un gol en un partido. Desde entonces, un horrible balance de seis goles en las últimas diez citas. Sergio Pellicer adelanta que habrá un cambio de estructura, un Málaga más ofensivo el que viene, aunque hay matices. "Estamos en ello. Posiblemente cambiemos algo en la estructura pero no en la idea. Quizás tengamos que acercar a ciertos jugadores a área sin perder altura. Estar muy pendientes de las situaciones de los balones a la espalda que nos están haciendo daño. Estamos trabajando varias estructuras sin perder nuestra esencia. Lo debemos hacer. Somos los que menos goles marcamos y los que menos recibimos de arriba. En ciertas estadísticas estamos muy cerca. Tenemos que seguir incidiendo y analizando el porqué en casa hemos ido por detrás en el marcador. Los últimos tres partidos que hemos perdido han sido por acciones a balón parado, concentración y atención. También debemos mejorar para acercar a ciertos jugadores a zona de finalización", insistía el de Nules.

San Fernando calibrará esa mutación que viene, donde volverá la referencia Roberto, pero el problema es de base. "Nosotros somos de los equipos que más remata. La suerte hay que buscarla y crearla, cuando más lo tienes, hay que generarlas, lo hemos vivido esta semana en Champions. No es suerte, es trabajo. El día del Murcia fue el día que más goles marcamos y se metieron los dos primeros a balón parado", aludía ese lunar del balón parado, una constante en los últimos tiempos. En un cambio de estructura que puede suponer un cambio de dibujo. "Las posibilidades de acercar a gente que tiene mas gol, acercarla al área, en eso tenemos variantes. Luego cambias estructuras, incluso con tres defensas, otras variantes. Lo estamos trabajando. No vamos a decir cómo lo vamos hacer, y es posible que acabemos el partido de otra manera a cómo lo empezamos", decía.

"Es ganar, de esto consiste, más que de recuperar la credibilidad. La experiencia me dice que aquí los análisis solo valen cuando ganas. Jugando mejor que el rival, haciendo las cosas mejor que el rival, ahí tendrás mas opciones de ganar. Pero en el futbol, ya lo hemos visto esta semana, a lo mejor no sucede así. En una transición puedes perder el partido. Mejorar y ganar, así el análisis se hará mejor en todos los aspectos", explicaba.