Pellicer: "Me siento fuerte y muy respaldado"

El Málaga CF afronta un nuevo examen en San Fernando (domingo a las 18:00 horas), adentrado el equipo blanquiazul en un mar de dudas y tocado en credibilidad y aires de estancamiento. Con un Sergio Pellicer que necesita voltear un contexto difícil, parte del malaguismo señala al de Nules, que hablaba en sala de prensa. Con un punto, se podría atar el play off. "Entendiendo todo lo que está pasando. Después de los partidos tengo que entrenar, luego cuando descanso lo hago totalmente para cargar la batería. Es un trabajo bonito. Me siento fuerte y muy respaldado, entendiendo a la gente y sabiendo que le tenemos que dar a nuestra afición para que esté contenta. Esta silla eléctrica funciona de esta manera, sabiendo que hay que ser autocrítico y que tenemos que mejorar, explicaba el técnico, apoyo que no se ha establecido de forma pública. Ni Loren Juarros, tampoco Kike Pérez. "Cuando ratifican a un entrenador públicamente es que está mas cerca de irse a casita. A mi staff se lo digo, que si pasa estás cerca de coger las chanclas y el bañador. Noto el respaldo de todo el mundo, lo que quiero es devolverlo con resultados. No necesito que ese respaldo sea público. Si estuviera en otro sitio, lo contestaría de otra forma. La gente quiere ganar, pero tiene que saber que estamos haciendo muchas cosas. Hay cosas positivas. Venimos de unos resultados que no queríamos. Estoy fuerte, poner la otra mejilla y dar mucha energía a mis jugadores porque lo necesitan. Lo entiendo perfectamente, pero no necesito un respaldo público", reflexionaba.

"Lo tenemos que hacer a corto plazo. En este club lo que penaliza son los resultados de La Rosaleda, se nos estaría haciendo corto si sacamos esos puntos. Hay que simplificar las cosas, cierto conceptos de juego. Digo a la gente que le dé mucho cariño a los jugadores porque es importante llegar a ese estado de efervescencia. Tenemos muchas charlas con los jugadores, pero que son personas, de ahí que la salud mental sea muy importante. Luego las personas sufren. Pasamos de héroe a villano, hay que relativizarlo. Al día siguiente sale el sol. Hay que estar preparado con disciplina, dejar el ego fuera, e insistir con ese trabajo con humildad", añadía Pellicer. Del equipo gaditano, un matagigantes de la Primera RFEF. "Nos enfrentamos a un equipo que es el único que en su estadio ha ganado a los tres de arriba, Castellón, Córdoba e Ibiza, entonces es un poco desconcertante porque un equipo que ha sabido ganar a los de arriba, significa una cosa, que tiene una plantilla, junto al Castilla, por méritos, deberían tener más puntos, y nos marca un contexto complicado porque tienen esa necesidad por no bajar de categoría, es algo muy duro. Es un nivel de atención y ansiedad mucho más salto. Es el partido mas complicado que nos espera, por cómo está el San Fernando, un cambio de entrenador que no le ha venido bien. Insisto, si ha sido capaz de ganar a los de arriba, es que tienen fondo de armario. Ya focalizados. Un partido peligroso, por cómo venimos nosotros, de empatar en casa. Y dar nuestro mejor nivel porque nos va a obligar nuestro contexto de partido".

"A los dos solo nos vale ganar. Ellos son un equipo que creo que van a hacer un partido largo, por eso digo que es desconcertante, porque ves sus partidos y plantilla, si ha ganado a los equipos de arriba es por algo. Tiene una plantilla para poder estar más arriba. Esto es fútbol. De los que ganan mas duelos defensivos, goles consigue. Es u equipo irregular, que tiene buenos números. Hay que encontrar el momento, muy importante será el inicio de la segunda parte porque pueden aparecer los espacios, la falta de frescura", visionaba un partido donde habrá opciones al final".