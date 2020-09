Los nombres propios del administrador: Keidi, José Rodríguez, Luis Muñoz, Jony, Horta...

José María Muñoz no se fue por las ramas cuando salieron a la palestra muchos de los nombres propios relacionados de una manera u otra con el Málaga. El administrador judicial fue claro. ¿Por qué se va José Rodríguez? ¿Está Keidi Bare cerca del Espanyol? ¿Está inscrito Lombán? ¿Se podrá ingresar dinero por Jony u Horta? ¿Está cerrado el fichaje de Luis Muñoz?

A continuación, cada caso, uno a uno:

José Rodríguez

"Tiene contrato y está obligado a estar en nuestra disciplina. Si el míster decide que tienen que jugar los afectados por el ERE, tienen que jugar. Los trabajadores estuvieron trabajando la mayoría hasta el último día. O baja voluntaria o traspaso, no hay otra opción. No se le ha empujado a que se vaya, de hecho Manolo contaba con él. Tiene un abogado con el que se puede hablar, pero había una cláusula que no podía firmar porque era peligroso para el Málaga. Ha sido baja voluntaria. José Rodríguez pidió permiso para ausentarse, Juankar también. Entiendo que van a otro club. Probablemente firmará por un equipo de Israel".

Luis Muñoz

"Nos encantaría tenerlo y seguimos negociando, hay una alta probabilidad de que se quede. No hay acuerdo, pero estamos cerca. Seguimos hablando con él, Manolo habló el fin de semana con él".

Keidi Bare

"Es jugador del primer equipo y lo vamos inscribir. Hay algún que otro club interesado, hay posibilidad de venderlo, pero en firme no hay nada. La intención, Manolo me lo ha dicho hace un rato, pero lo vamos a inscribir. En el siguiente tramo va Keidi".

Lombán

"La renovación es automática, pero no podemos inscribir profesionales. No se pudo inscribir porque su salario no es el mínimo y no ha podido ser inscrito y está afectado por el ERE. No nos lo permitía control económico".

Jony y Horta

"En el caso de Jony las cantidades que han circulado son prácticamente imposibles. Sería que un juzgado de lo social fije una indemnización, nosotros hemos iniciado ese procedimiento laboral y lo fijará su señoría. Con Horta tenemos contacto, pero nada en firme. Esos dos casos sí nos ayudan en la desviación del límite salarial".

Adrián

"El caso que quiero resaltar es el de Adrián, tenía ese compromiso con nosotros y lo ha mantenido ahora que ha pedido la baja (se refiere a un acuerdo que llegaron algunos jugadores con el club para aplazar el pago de las nóminas a siguientes meses)".