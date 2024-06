El 1x1 y las notas del Celta Fortuna-Málaga CF

Primer partido del play off de ascenso a Segunda División con un Málaga que no estuvo mal pero que tuvo momentos en los que se vio superado por el Celta Fortuna. Los jugadores que entraron en la segunda mitad no estuvieron especialmente finos.

Alfonso Herrero (*)

En los goles no pudo hacer mucho más. Por lo demás, estuvo atento y rápido en algunas acciones de cierto peligro.

Puga (-)

Se vio superado en muchos momentos del partido, siendo su banda el eslabón más débil del Málaga.

Nelson Monte (-)

Apareció en la foto final después de ver cómo le ganaba la espalda Pablo Durán para hacer el empate.

Juande (*)

En la primera mitad tuvo algunas acciones que pudieron costar caras. Le sigue faltando contundencia.

Víctor García (**)

Pellicer destacó al lateral tras el partido y ello justificó mantenerle pese a que vio una amarilla (rigurosa, por cierto).

Genaro (**)

El capitán avisó en la primera parte de fuera del área y marcó el 1-1. Cuando salió del campo, el Málaga perdió cuerpo y fue una de las razones de que el Celta se subiera a las barbas.

Manu Molina (*)

El onubense estuvo sensacional en la acción que originó el gol de Genaro, que fue asistencia tas un córner también bien servido.

Larrubia (*)

Hizo daño, especialmente en la primera parte. Mandó un disparo al poste tras un gran balón de Dani Lorenzo.

Dani Lorenzo (*)

Estuvo cerca de empatar al borde del descanso. Tuvo algún pase de mucha calidad. Pellicer le cambió con amarilla.

Ferreiro (*)

Otra vez arrancó desde la izquierda. Sumó parte de lo que suma habitualmente, pero se echó en falta algo más de desequilibrio.

Roberto (**)

Acabó marcándose una jugada de la casa para forzar el penalti, que luego transformó con tranquilidad. Sin él en el campo, también se bajó el nivel.

Sangalli (-)

Pellicer está intentando darle su espacio, pero le está costando. Perdió el balón en la acción que acabó siendo el 2-2.

Gabilondo (*)

Entró por Puga en la recta final. Fue poco tiempo, pero no es ni de cerca el jugador de la primera vuelta.

Dioni (*)

Tuvo el 2-3 en su cabeza sobre el 94’ pero no consiguió conectarla en condiciones.

Juanpe (s.c.)

Entró en el 87’. Sin tiempo para valorar demasiado su actuación individual.

Kevin (s.c.)

Entró a la vez que Juanpe, pero el extremo sí fue capaz de meter un balón a Dioni que pudo significar el triunfo.