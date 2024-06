Celta Fortuna - Málaga CF: Avance con serio aviso (2-2)

El Málaga está objetivamente más cerca de conseguir el pase a la siguiente ronda de los play off de ascenso a Segunda División. Sin embargo, el Celta Fortuna ha dado un aviso muy serio de que el partido de La Rosaleda no va a ser un paseo. Hizo lo más difícil, que era darle la vuelta a un 1-0 y cuando lo tenía en su mano, se pegó un tiro en el pie. Con mérito del rival, sin duda, pero también con una cadena de errores de jugadores y, también, con unos cambios que hicieron peor al Málaga.

Los vigueses son diablos, tienen el descaro por bandera y además gen ganador. Otro equipo (no necesariamente otro filial), no habría sido capaz de meterle mano a un Málaga, que ha lucido este curso fiabilidad a la hora de controlar los encuentros que se le ponían de cara, que se pone 1-2. Los blanquiazules siguen teniendo la bala de plata del desempate. Visto lo visto, no es poca cosa.

No hubo experimentos por parte de Sergio Pellicer para iniciar la andadura por el play off de ascenso. Se plantó en Balaídos con la fórmula que le dio buenos resultados ante el Antequera, con Puga manteniéndose en la derecha y con Ferreiro y Larrubia repartiéndose los extremos (el gallego volcado a la izquierda).

Ambos conjuntos empezaron a buen ritmo, pero no tardó el Celta Fortuna en mostrar parte de sus credenciales. Puga evitó males mayores en una transición a los cuatro minutos. No estaba sin embargo el lateral en su carril cuando a los 14 minutos Alfon entró como un puñal. Le alcanzó David Larrubia, pero el hábil atacante celtiña recortó y después ejecutó de manera eficaz poniendo el 1-0.

El Málaga empezó a tener más balón, si bien el rival demostró por qué está dando tanto de qué hablar. Es un conjunto desinhibido y que tiene buenos conceptos y un excelente trato del esférico. Los blanquiazules buscaron el empate por diferentes vías. Tuvo un buen disparo de fuera del área de Genaro y poco después una doble ocasión. Dani Lorenzo rompió con un gran pase a Larrubia, que se metió en el área y se topó con el poste. La acción no murió ahí pero sí en un remate de cabeza de Roberto que también anduvo cerca.

Dio la réplica el filial del Celta con un disparo al larguero de Raúl Blanco y un tiro cruzado del malagueño Javi Rueda. No estuvo fino Juande en ninguna de las dos acciones. El central sí que leyó bien el último balón de la primera mitad, cerca del 49’. Envió largo para Roberto, que la logró bajar y en la maraña de piernas Dani Lorenzo apareció para rematar. Otra que se escapó.

El resultado era peor que las sensaciones que transmitía el Málaga y no tardó en demostrarlo. Al poco de reanudarse el choque, Genaro Rodríguez firmó el empate de cabezazo inapelable. Manu Molina sirvió un buen córner que fue despejado, pero la pelota le volvió a caer y asistió con finura desde la banda.

Tuvo un chispazo inmediato el Celta. Hugo Álvarez sacó un disparo de calidad que besó el poste y luego una segunda opción que repelió Alfonso Herrero. Superado el susto, el Málaga respondió como más le gusta. Roberto arrancó la moto desde la banda izquierda y exhibió zancada. Se plantó ante el portero y sacó un disparo algo forzado ante el exceso de conducción, pero al mismo tiempo Ruly se lo llevó por delante y el colegiado señaló penalti. El cordobés fusiló desde los 11 metros.

El Málaga intentó hacer gala de su gestión de las ventajas y se puso el mono de faena para tratar de ahogar al Celta Fortuna, pero los cachorros celestes no renunciaron a nada y acabaron logrando el empate. Fue algo imperdonable por parte de todos, aunque en la foto final el más señalado resultó ser Nelson Monte, bombero en tantas otras ocasiones.